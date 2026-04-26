На что пойдет первый транш из EUR90 млрд: Зеленский назвал 2 ключевых направления

Первый транш из масштабного финансового пакета Евросоюза для Украины направят на оборону и энергетику. Речь идет о части из общей суммы в 90 миллиардов евро.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что первый транш средств планируют направить прежде всего на развитие внутреннего оборонного производства.

По его словам, речь идет не только о классических средствах защиты, но и о современных технологиях, в частности производство дронов и развитие военных технологий. Это направление определено как приоритетное для укрепления обороноспособности страны.

Вцелом финансовый пакет предусматривает 90 миллиардов евро, из которых 45 миллиардов запланировано на 2026 год, с последующим распределением на несколько траншей.

Отдельное внимание государство планирует уделить энергетическому сектору. По словам президента, средства направят на защиту энергетической инфраструктуры и подготовку к отопительному сезону.

Речь идет о необходимости максимально обезопасить объекты энергетики, которые остаются под угрозой атак.

"Надо максимально это сделать, и готовиться к зиме. Для этого, кроме бюджетов местных, есть часть, которую мы сможем дать от центрального бюджета. Наполнение у нас от этих траншей – 90 миллиардов", – объяснил президент.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает "на несколько миллиардов" евро, чтобы направить на экономику именно для защиты энергетики.

Кроме того, президент отметил, что из-за задержки с поступлением финансирования Украина потеряла определенное время в развитии производства.

В частности, по его словам, в течение последних двух месяцев не удалось вложить больше средств в расширение оборонных мощностей. В то же время президент заверил, что ситуацию планируют быстро наверстать.

"Но мы сейчас догоним все. И мы уже не на плохом уровне производства – это абсолютно понятно", – сказал президент.

Аналогичная ситуация, по словам главы государства, сложилась и в энергетическом секторе, где также упущена часть времени для инвестиций в защиту. Впрочем, всем ответственным структурам уже поставлена задача максимально ускорить работы.

"Я считаю, что мы также потеряли один месяц Безусловно параллельное восстановление идеи энергетических комплексов, но серьезных сумм не инвестировали из первого транша, из этих 90 миллиардов для защиты энергетики. Но также всем поставлены задачи, будут все двигаться очень быстро", – добавил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 23 апреля стало известно, что Совет ЕС одобрил последний необходимый элемент, позволяющий выделить Украине "репарационный" кредит в размере 90 миллиардов евро. Ожидается, что члены Евросоюза также утвердят новый, 20-й по счету пакет санкций против Российской Федерации.

