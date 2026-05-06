Турция представила первую собственную межконтинентальную баллистическую ракету YILDIRIMHAN: что о ней известно

Научно-исследовательский центр Министерства обороны Турции презентовал межконтинентальную баллистическую ракету YILDIRIMHAN. По заявлениям турецких чиновников, новая разработка может развить скорость до 25 Махов (30 600 км/ч).

Вес боевой части этой ракеты может достигать 3000 килограммам. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в соцсети Х.

Ракетная программа Турции

На выставке SAHA EXPO 2026 министр национальной обороны Яшар Гюлер заявил, что турецкая оборонная промышленность увеличила свои производственные мощности "благодаря очень ценным инвестициям", а также превратилась в экосистему, развивающую высокие технологии в области исследований и разработок.

Ракета YILDIRIMHAN стала первой отечественной разработкой Турции, способна к полету на гиперзвуковой скорости с дальностью полета до 6 тыс. км. Система оснащена жидким ракетным топливом, а сам двигатель GÜÇHAN TURBO-FAN и все критические части произведены турецким Научно-исследовательским центром при участии компании ROKETSAN.

Основные характеристики

Дальность полета ракеты YILDIRIMHAN позволяет поражать цели на большей части Европы, Африки и Азии. Скорость заявлена в диапазоне от 9 до 25 Махов. Именно такие показатели позволяют классифицировать её как гиперзвуковое оружие, способное преодолевать современные системы ПВО и ПРО.

Ракета способна нести полезную нагрузку с одной или несколькими боеголовками общим весом до 3 тонн. В системе используется жидкостная силовая установка на тетраоксиде азота с четырьмя ракетными двигателями. Это первая турецкая разработка такого типа, обеспечивающая высокую тягу и возможность корректировки траектории.

Технологический прорыв Турции

До этого момента самыми дальнобойными турецкими ракетами считались "Тайфун" (Tayfun) и "Дженк" (Cenk) с дальностью до 1000 км. В турецком оборонном ведомстве заверили, что занимаются разработкой межконтинентальных ракет исключительно в целях самообороны.

Министр обороны Гюлер на презентации подчеркнул, что ракета является инструментом сдерживания и будет применена только в случае прямой угрозы национальной безопасности Турции.

На данный момент на выставке представлена модель и подробные характеристики. Информация о проведении полноценных летных испытаний или точных сроках постановки на боевое дежурство пока остается закрытой.

