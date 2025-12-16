Стоимость в десятки раз ниже аналогов: Турция испытывает дешевую ракету для уничтожения дронов. Видео

Турецкий оборонный концерн Roketsan разработал ракету CIRIT для поражения дронов-камикадзе типа Shahed-136. Ее стоимость будет в 30 раз ниже, чем все зарубежные аналоги, которые сейчас находятся на вооружении.

Об этом информирует профильное издание SavunmaSanayiST. Боевые испытания ракеты уже стартовали.

Что известно о новой технике

Отмечается, что цена как на зенитную ракету, так и на сам комплекс тоже будет значительно дешевле.

"Ракеты ПВО, используемые для сбивания БПЛА-камикадзе типа Shahed-136, с фиксированным направлением, стоят 2-3 миллиона долларов, тогда как ракеты класса "воздух-воздух" стоят 1-3 миллиона долларов", – отмечает издание.

Исходя из этого расчета, в Roketsan работают над разработкой низкостоимостной ракеты для уничтожения дронов.

"Уже некоторое время компания Roketsan работает над ракетой CİRİT, очень недорогой ракетой, которую можно использовать как для поражения целей в бою "земля-воздух", так и "воздух-воздух", – сообщило издание.

Сейчас CİRİT успешно проходит наземные тесты, а также в ближайшее время начнутся испытания "воздух-воздух".

