Способна поражать объекты на расстоянии до 3000 км: что известно о первой турецкой гиперзвуковой ракете Tayfun Block-4. Фото и видео

В условиях стремительного развития оборонных технологий по всему миру, Турция заявляет о прорыве в создании гиперзвукового оружия. В Стамбуле на 17-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF 2025) турецкие разработчики представили гиперзвуковую баллистическую ракету Tayfun Block-4.

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По неподтвержденным данным из источников, близких к турецкому оборонному комплексу, новая ракета сможет поражать объекты на расстоянии до 3000 километров. OBOZ.UA узнал, что известно о новой турецкой разработке и как ракета может изменить баланс сил в регионе и повысить стратегические возможности Турции.

Что известно о ракете Tayfun Block-4

Издание Ensonhaber пишет, что новой гиперзвуковой ракетой на выставке IDEF 2025 похвасталась военно-промышленная компания Roketsan, специализирующаяся на ракетном вооружении. Разработчики отмечают, что турецкая оборонная промышленность пополнила свой внутренний ассортимент еще одним важнейшим продуктом. В ходе презентации разработчики обратили внимание, что недавняя эскалация на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном в очередной раз продемонстрировала жизненную важность гиперзвуковых ракет.

Предполагается, что ракета Tayfun Block-4 станет вершиной многолетних исследований и разработок в области высокоскоростных летательных аппаратов. Хотя официальные лица пока хранят молчание, эксперты полагают, что ракета будет оснащена воздушно-реактивным двигателем, способным развивать скорости, превышающие 5 Махов.

Такие характеристики позволят ракете преодолевать значительные расстояния за считанные минуты, делая практически невозможным её перехват современными системами противоракетной обороны. Вероятно, ракета будет маневрировать на гиперзвуковых скоростях, что еще больше усложнит задачу по её нейтрализации.

Ракета предназначена для нейтрализации стратегических целей с помощью многоцелевой боевой части. По информации Roketsan, версия Tayfun Block-4 будет весить более 7 тонн. Её "целевая аудитория" включает такие важные объекты, как центры управления, системы ПВО, военные ангары и объекты критической военной инфраструктуры.

На данном этапе продолжаются испытания Tayfun Block-4. В ходе третьего испытательного пуска, проведённого из аэропорта Ризе-Артвин в феврале 2025 года, ракета успешно поразила цель в море. Этот успех ещё раз продемонстрировал возможности системы по нанесению высокоточных ударов.

Особенности новой ракеты

Ракета Tayfun Block-4 отличается не только дальностью и скоростью полёта, но и передовой системой наведения. Ракета может быть готова к пуску в короткие сроки и обладает высокой тактической гибкостью благодаря способности менять направление полёта во время выполнения задания.

Система также обладает высокой радиоэлектронной устойчивостью к глушению систем глобального позиционирования. Разработанный для работы круглосуточно и в любых погодных условиях, Tayfun Block-4 рассматривается как важный символ стратегического рывка Турции в области оборонных технологий.

По заявления инженеров военно-промышленной компании Roketsan, новая ракетная система воплощает в себе самые передовые технологии турецкой оборонной промышленности, и на сегодняшний день является самой дальнобойной ракетой, разработанной в Турции, с дальностью полета 3000 километров.

Главной особенностью Tayfun Block-4, помимо её высокой скорости и дальности, станет высокая точность поражения целей. Ожидается, что ракета будет оснащена передовыми системами наведения, включая инерциальную навигацию, спутниковую коррекцию и, возможно, оптические или радарные головки самонаведения для терминального этапа полета. Кроме того, предположительно, ракета будет иметь модульную конструкцию, позволяющую устанавливать различные типы боеголовок, в зависимости от поставленной задачи. Это может быть как обычная фугасная боевая часть, так и специализированные боеприпасы.

Что предшествовало созданию ракеты

Создание Tayfun Block-4 не является внезапным прорывом, а логическим продолжением многолетних усилий Турции по развитию собственной оборонной промышленности. Начало этому было положено с создания баллистической ракеты Tayfun, испытания которой в 2022 году продемонстрировали дальность около 560 км.

Предыдущий проект стал важной вехой, поскольку позволил турецким инженерам и ученым накопить ценный опыт в разработке крупногабаритных ракетных систем. Кроме того, Турция активно инвестировала в исследования в области аэродинамики, материаловедения и систем управления полетом, что стало фундаментом для перехода к гиперзвуковым технологиям.

Программы по развитию беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и средств противовоздушной обороны также способствовали накоплению необходимого технологического задела, сделавшего возможным проект Tayfun Block-4. В целом военные аналитики считают, что разработка гиперзвуковой ракеты подчеркивает амбиции Турции стать ключевым игроком на мировом рынке оборонных технологий.

Напомним, в Турции также презентовали новую сверхзвуковую ракету IHA-300, которая имеет дальность полета более 500 км. Ее можно запускать с тяжелых беспилотников и истребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции рассматривали возможность поставки Украине новых ударных дронов Bayraktar Akinci. На территории нашей страны турецкое правительство разрешило производить такие беспилотники.

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