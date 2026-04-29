Турция почти в 15 раз подняла стоимость оформления вида на жительство для россиян: что происходит

Турция значительно повысила стоимость оформления вида на жительство для россиян. В некоторых случаях цена выросла почти в 15 раз. Теперь минимальная цена за годовой туристический ВНЖ превышает 620 долларов.

По данным российских медиа, новые суммы уже указаны в анкетах для заявителей. Стоимость состоит из двух платежей: за оформление карты и за сам вид на жительство.

За вид на два года теперь нужно заплатить 57 899 лир (1284 доллара) вместо 6500 лир (144 доллара). Годовой ВНЖ (вид на жительство) стоит более 28 000 лир (620 долларов), хотя раньше стоил около 2000 лир (44 доллара).

В то же время количество россиян с видом на жительство в Турции уменьшается. В 2025 году их стало почти на 15% меньше, а по сравнению с 2022 годом – вдвое. По состоянию на 13 ноября 2025 года 72,6 тысячи россиян в стране имели ВНЖ. В конце 2022 года их количество достигало 154 тысячи.

Одной из причин являются сложности с получением ВНЖ, которые появились в начале 2023 года. Тогда власти Турции ужесточили проверки заявлений и открытия банковских счетов.

