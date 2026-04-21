Поставляли россиянам элитные автомобили: в Польше разоблачили одну из крупнейших схем обхода санкций

В Польше разоблачили одну из крупнейших схем обхода санкций, через нее в Россию незаконно экспортировали около 100 элитных авто на сумму более 49 млн злотых. Компанию оштрафовали на 20 млн злотых, несмотря на санкции Европейского Союза (ЕС) теневые схемы поставки роскошных товаров в РФ до сих пор работают через посредников.

Об этом пишет Bloomberg. Речь идет о сделке, в рамках которой через несколько стран ЕС и Беларусь в РФ поставлялись дорогие авто премиум-класса.

Общая стоимость операций превысила 49 миллионов злотых, а компанию-нарушителя оштрафовали на 20 миллионов злотых (примерно 5,5 млн долларов). По данным польских налоговых органов, компания, зарегистрированная на юго-востоке Польши, действовала под руководством граждан Беларуси.

Именно они организовали многоуровневую логистику поставок. Схема выглядела так:

автомобили покупались в Западной Европе;

далее оформлялись как экспорт в третьи страны;

фактически же транспортировались через Польшу, Литву и Беларусь;

конечным пунктом назначения была Россия.

Операции проводились в 2022-2023 годах, то есть уже после введения санкций ЕС. В незаконных поставках фигурировали около 100 автомобилей премиум-сегмента, среди них:

Mercedes-Benz;

BMW;

Audi;

Porsche;

Bentley;

Lamborghini.

Это автомобили, которые прямо подпадают под санкционные ограничения ЕС в отношении предметов роскоши. Как отметили в польской налоговой службе (KAS), этот случай стал одним из крупнейших в истории страны по обходу санкций.

Официальные органы отмечают, что Польша в последнее время значительно усилила контроль за компаниями, которые пытаются торговать с Россией в обход ограничений. Речь идет не только об авто, но и об удобрениях, древесине, тракторах и других товарах.

Расследование показало, что подобные схемы базируются на простом принципе изменить маршрут и замаскировать конечного получателя. Как отмечают журналисты Bloomberg, в документах часто указывается, что товар направляется в третью страну, но фактически попадает в Россию через посредников.

Российские и международные контрабандные сети превратили обход санкций в прибыльный бизнес, зарабатывая десятки тысяч евро за каждую операцию. Европейский Союз запретил экспорт в Россию предметов роскоши и дорогих автомобилей после начала вторжения в 2022 году. Под запрет попали:

авто дороже 50 000 евро;

яхты и самолеты;

мотоциклы премиум-класса;

другие товары роскоши.

Цель этих ограничений – сократить доступ российского рынка к элитным товарам и усложнить финансирование войны. Несмотря на санкции, спрос в России на люксовые автомобили остается высоким, это создает теневой рынок, где посредники зарабатывают на логистике и рисках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина наложила санкции на 130 российских граждан. В список попали военные командиры, причастные к ракетным обстрелам Украины, и религиозные деятели, оправдывающие агрессию РФ и распространяющие кремлевскую пропаганду.

