'Цю частину Данії треба краще захищати': Мерц розповів про плани НАТО щодо Гренландії. Відео

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что вопрос безопасности Гренландии обсуждается в рамках НАТО. По его словам, союзники ищут взаимоприемлемое решение по усилению обороны этой территории, тесно координируясь с правительством Дании и США.

По словам Мерца, немецкое правительство активно работает над вопросом в сотрудничестве с Вашингтоном и Копенгагеном. Видео с заявлением канцлера обнародовано Associated Press.

Мерц отметил, что министры иностранных дел НАТО обсуждают, как лучше защитить Гренландию, которая является частью Дании. Германия находится в постоянном контакте с Данией и ожидает активного участия США в укреплении безопасности региона.

"Мы действительно обсуждаем Гренландию в рамках НАТО. Мы разделяем беспокойство Америки относительно того, что эту часть Дании нужно лучше защищать. Я надеюсь, что мы достигнем взаимоприемлемого решения в рамках НАТО. Министры иностранных дел работают над этим", – сказал Мерц.

Окончательные решения и роль американских партнеров станут известны после предстоящих переговоров в течение следующих дней и недель. Мерц подчеркнул важность совместной координации действий в рамках НАТО для обеспечения стабильности и обороны стратегически важной территории.

"Министр иностранных дел Германии находится в Вашингтоне для переговоров и также обсудит этот вопрос. Мы тесно контактируем с правительством Дании и просто хотим вместе работать над улучшением ситуации с безопасностью в Гренландии. Я предполагаю, что американцы также будут принимать в этом участие. Насколько они это сделают, станет понятно на переговорах в течение следующих дней и недель", – резюмировал канцлер ФРГ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия предложила НАТО создать совместную военную миссию для обеспечения безопасности Гренландии и мониторинга Арктического региона. Инициатива призвана уменьшить напряжение в отношениях с США.

