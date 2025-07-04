Трое сенаторов инициировали расследование из-за бездействия администрации Трампа по санкциям против России – The Hill

В США трое сенаторов-демократов заявили, что начинают расследование относительно более чем пятимесячной паузы администрации президента Дональда Трампа относительно новых санкций против России из-за ее агрессии против Украины. По их словам, такое бездействие только "вдохновляет" российского диктатора Владимира Путина продолжать войну.

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Как передает The Hill, соответствующую позицию сенаторы от Нью-Гемпшира Джин Шахин, Массачусетса Элизабет Уоррен и Делавэра Крис Кунс выразили в совместном заявлении. "Вместо того, чтобы принять четко доступные меры для давления на агрессоров, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту упущенную возможность, чтобы настоять на прекращении этой войны", – говорится в нем.

Отсутствие новых санкций, пишут законодатели, только позволяет Путину продолжать атаки на Украину, хотя Трамп неоднократно обещал быстро положить конец войне.

"Американцам следует спросить, почему президент, который говорит, что хочет прекратить большую войну, зато позволяет агрессору диктовать правила", – пишут сенаторы.

По их словам, кроме прекращения ключевой помощи Украине, Трамп также блокировал регулярные обновления санкций и экспортного контроля в течение пяти месяцев, "что позволило растущей волне уклонистов в Китае и во всем мире продолжать поставлять российскую военную машину".

Неиспользование таких инструментов "вдохновляет Путина продолжать борьбу", добавили сенаторы.

Они призвали администрацию обеспечить усиление действующих санкций против Москвы, в частности путем восстановления рутинных санкционированных санкций в отношении организаций, которые сейчас поддерживают российскую оборонную промышленность.

Они также призвали США присоединиться к своим партнерам в Европе по усилению санкций, чтобы привлечь Кремль к переговорам.

"Единственный способ обеспечить справедливый и длительный мир – это продемонстрировать решимость вместе с нашими партнерами из G7 и показать Путину, что цена (войны. – Ред.) будет только расти до тех пор, пока он будет продолжать свое жестокое нападение на невинных украинцев", – заявили они.

Расследование сенаторов инициировано после того, как в июне Пентагон приказал приостановить поставки некоторых ракет-перехватчиков ПВО и высокоточных боеприпасов Украине, что подтвердили в Белом доме 1 июля.

Ведущие демократы, включая Джин Шахин, высокопоставленного члена Комитета Сената по международным отношениям, сразу же раскритиковали остановку поставок.

А член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, представитель Адам Смит (демократ от штата Вашингтон), упрекнул администрацию Трампа за то, что она не учитывает ситуацию в Конгрессе и потенциально ставит под угрозу национальную безопасность США.

"В этом контексте прекращение решающего канала поддержки для Украины в критический момент ее национального выживания является стратегически и морально неправильным. Это решение явно является частью попыток вознаградить Путина", – заявил он.

С начала второго срока Трампа США не ввели никаких новых санкций против РФ, а в некоторых случаях даже ослабили такие ограничения, пишет The Hill.

Во времена президента Джо Байдена Вашингтон ввел более 6200 санкций против организаций, связанных с Россией, и компаний и финансовых операций, подпитывающих ее военную машину. В среднем это равно более 170 новым санкциям в месяц, свидетельствует анализ The New York Times.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился около часа. В нем российский диктатор заявил, что не отказывается от переговоров, однако Москва "будет добиваться всех целей СВО".

После переговоров Трамп признал, что в беседе с Путиным "не добился никакого прогресса" и "очень разочарован" ею. По словам американского лидера, глава Кремля "не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну".

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