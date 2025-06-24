Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира: на этот раз за 'прекращение огня' между Ираном и Израилем

Американский конгрессмен-республиканец Бадди Картер выдвинул президента США Дональда Трампа кандидатом на Нобелевскую премию мира. По мнению законодателя, Трамп достоин такой награды из-за соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

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Об этом сообщил сам конгрессмен, показав соответствующее письмо в Нобелевский комитет. В письме Картер назвал влияние Трампа "чрезвычайным и историческим".

"Влияние президента Трампа сыграло ключевую роль в быстром достижении соглашения, которое многие считали невозможным. Президент Трамп также принял смелые, решительные меры, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана и сделать невозможным получение ядерного оружия крупнейшим в мире государственным спонсором терроризма", – отметил конгрессмен.

Картер считает, что лидерство Трампа во время кризиса "воплощает те же идеалы, которые стремится признать Нобелевская премия мира: стремление к миру, предотвращение войны и содействие международной гармонии".

"В регионе, страдающем от исторической вражды и политической нестабильности, такой прорыв требует как мужества, так и ясности", – отмечает законодатель.

Эрл Лерой "Бадди" Картер – лицензированный фармацевт и единственный фармацевт, который в настоящее время работает в Конгрессе. Законодатель по вероисповеданию является методистом. Он не является родственником бывшего президента Джимми Картера (одного из четырех президентов США, получивших Нобелевскую премию мира).

Как утверждает Нобелевский комитет, сейчас на Нобелевскую премию мира 2025 года выдвинуто 338 кандидатов. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда было 286. Однако Нобелевский комитет отказывается подтверждать имена номинантов на премию мира ни представителям масс-медиа, ни самим кандидатам.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в прошлом году украинский парламентарий Александр Мережко выдвигал Трампа на Нобелевскую премию мира-2025. Это произошло уже в конце года, когда стали известны результаты выборов в США. Пожалуй, украинцам не стоит напоминать, что тогда Трамп обещал завершить войну в Украине за 24 часа – выполнения этого обещания, по мнению украинского законодателя, и стоило премии.

Трампа также выдвигал на Нобелевскую премию в начале этого года конгрессмен Даррелл Исса. Он утверждал, что его победа на президентских выборах имела "удивительно эффективное влияние" на мир в мире.

Отметим, что недавно и правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. В Пакистане заявили, что американский президент заслуживает награды "за решительное дипломатическое вмешательство" во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном.

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