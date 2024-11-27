Нардеп от "Слуги народа" выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Документ

Украинский парламентарий Александр Мережко выдвинул избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира-2025. Политик надеется, что новый американский глава в попытках закончить войну в Украине будет искать решение на основе международного права, уважая территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

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Письмо нардепа от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству к Норвежскому Нобелевскому комитету появилось в распоряжении Kyiv Independent. В комментарии изданию политик объяснил: он пытается "привлечь внимание Трампа, чтобы он мог помочь Украине выжить".

В письме сказано, что новый президент Соединенных Штатов в силе помочь украинцам достичь "справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира, основанного на Уставе ООН и принципах международного права".

"Я убежден, что Трамп внес значительный вклад в дело мира во всем мире и что он может сделать еще больше в будущем", – написал Мережко.

Он упомянул о посредничестве Трампа в соглашениях между Израилем и мусульманскими странами, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан, во время его первого президентского срока.

"Трамп также заложил основы сегодняшней международной коалиции поддержки Украины, продемонстрировав мировое лидерство в поставках оружия для сопротивления жестокой и незаконной агрессивной войне России", – заявил Мережко. Он имел ввиду решение республиканца на предыдущем президентском сроке поставить ВСУ противотанковые ракеты Javelin.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп неоднократно обещал содействовать завершению российско-украинской войны. Он также утверждал, что закончит ее "в течение 24 часов" после того, как станет известно о его победе на выборах в США.

– В то же время республиканец, главный поклонник Трампа в Сенате Майк Раундс признал, что Кремлю нельзя доверять. "Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, подозреваю, что мы можем обманывать самих себя", – заявил он.

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