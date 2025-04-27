Трампа раскритиковали за нарушение дресс-кода на похоронах Папы Римского

Президент США Дональд Трамп нарвался на критику из-за того, что прибыл на похороны Папы Римского Франциска в синем костюме и синем галстуке. Его обвинили в нарушении дресс-кода, ведь большинство мировых лидеров придерживались традиционного черного наряда, как того требовал Ватикан.

Видео дня

По протоколу мужчины должны быть в темных костюмах, черных галстуках, с пуговицей того же цвета на левом лацкане пиджака, белой рубашке, а также в черных носках, черной обуви и пальто. Зонты также должны быть черными. Об этом пишет Daily Mail.

Трамп, сидевший в первом ряду с другими иностранными чиновниками и королевскими лицами, выделялся среди них. Он надел костюм темно-синего цвета, добавив значок с изображением американского флага и блестящий синий галстук.

Его жена Мелания, сопровождавшая мужа в свой день рождения, придерживалась дресс-кода и всех требований. Ведь женщинам было предложено одеть длинные черные платья, перчатки и вуаль, а единственным разрешенным украшением была нить жемчуга.

Она выбрала консервативное черное пальто с кружевной вуалью и перчатками, добавила простой кулон в виде креста, инкрустированного бриллиантами. Согласно требованиям Ватикана, женщины должны носить черную обувь с закрытым носком, и Мелания выбрала пару простых туфель на это событие. Ее сдержанный и элегантный образ контрастировал с менее формальным видом других гостей.

В соцсетях очевидцы критиковали Трампа за "неуважение" и удивлялись, почему он не избрал черный костюм, как требовалось церемониальными правилами. Также упомянули о предыдущем скандале с костюмом президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом, одежда которого раздражала администрацию президента США.

"Почему Трамп единственный человек-лидер в мире, одетый в синий костюм?"

"Какое неуважение! Трамп одевает синий костюм на похороны".

"Разве у него не было черного костюма? Хотя бы темно-синего? Где же уважение?"

Другие же защищали президента США, отмечая, что его костюм темный и вообще Богу безразлично на вашу одежду, а все эти требования просто навязал Ватикан.

Нарушение этикета вызвало обсуждение не только относительно Трампа, но и других лидеров, в частности Зеленского, который был без галстука и в монохромном черном образе, и 82-летнего экс-президента США Джо Байдена, избравшего синий галстук. Всех их обвинили в проявлении "неуважения", поскольку большинство мировых лидеров были одеты в черное.

"Трамп носит синее. Зеленский носит свою одежду, чтобы уважать украинцев, которым повезло меньше, чем те, кто не может добраться до самого необходимого, поэтому он не тратится на дорогой костюм, а все равно одевается по случаю в черное", — упрекнули в сети.

В то же время бывшая первая леди США Джилл, которой 73 года, надела черный блейзер и юбку для этого торжественного события. Она добавила пару черных прозрачных колготок и туфель на каблуке, как указано в инструкции, и взяла с собой простой черный клатч. Джилл также выбрала нежную кружевную вуаль, чтобы прикрыть голову.

Раскритиковали и принца Уильяма за то, что надел темно-синий костюм на похороны, хотя он отвечал правилам, выбрав черный галстук.

Однако в сети отметили, что ряд других официальных лиц также нарушили дресс-код.

Как сообщал OBOZ.UA, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели короткие переговоры в Ватикане в соборе Святого Петра вдвоем, сидя на стульях друг напротив друга. Они с глазу на глаз обсудили ряд важных и актуальных вопросов, и Украина рассчитывает на результативность.

После разговора к ним подошли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, с которыми у Зеленского были также личные встречи после церемонии похорон Папы Франциска.

Позже украинский лидер рассказал подробности разговора с Трампом. Зеленский подчеркнул, что они успели обсудить многие вопросы, в частности о защите жизней украинцев и полном и безусловном прекращении огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!