УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Трампа раскритиковали за нарушение дресс-кода на похоронах Папы Римского

Екатерина Дутик
Новости. Мир
4 минуты
1,0 т.
Дональд Трамп и его супруга Мелания на похоронах Папы Римского Франциска

Президент США Дональд Трамп нарвался на критику из-за того, что прибыл на похороны Папы Римского Франциска в синем костюме и синем галстуке. Его обвинили в нарушении дресс-кода, ведь большинство мировых лидеров придерживались традиционного черного наряда, как того требовал Ватикан.

Видео дня

По протоколу мужчины должны быть в темных костюмах, черных галстуках, с пуговицей того же цвета на левом лацкане пиджака, белой рубашке, а также в черных носках, черной обуви и пальто. Зонты также должны быть черными. Об этом пишет Daily Mail.

Трамп, сидевший в первом ряду с другими иностранными чиновниками и королевскими лицами, выделялся среди них. Он надел костюм темно-синего цвета, добавив значок с изображением американского флага и блестящий синий галстук.

Мировые лидеры на похоронах Папы Римского Франциска

Его жена Мелания, сопровождавшая мужа в свой день рождения, придерживалась дресс-кода и всех требований. Ведь женщинам было предложено одеть длинные черные платья, перчатки и вуаль, а единственным разрешенным украшением была нить жемчуга.

Она выбрала консервативное черное пальто с кружевной вуалью и перчатками, добавила простой кулон в виде креста, инкрустированного бриллиантами. Согласно требованиям Ватикана, женщины должны носить черную обувь с закрытым носком, и Мелания выбрала пару простых туфель на это событие. Ее сдержанный и элегантный образ контрастировал с менее формальным видом других гостей.

Трампа раскритиковали за нарушение дресс-кода на похоронах Папы Римского

В соцсетях очевидцы критиковали Трампа за "неуважение" и удивлялись, почему он не избрал черный костюм, как требовалось церемониальными правилами. Также упомянули о предыдущем скандале с костюмом президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом, одежда которого раздражала администрацию президента США.

  • "Почему Трамп единственный человек-лидер в мире, одетый в синий костюм?"
  • "Какое неуважение! Трамп одевает синий костюм на похороны".
  • "Разве у него не было черного костюма? Хотя бы темно-синего? Где же уважение?"

Другие же защищали президента США, отмечая, что его костюм темный и вообще Богу безразлично на вашу одежду, а все эти требования просто навязал Ватикан.

Нарушение этикета вызвало обсуждение не только относительно Трампа, но и других лидеров, в частности Зеленского, который был без галстука и в монохромном черном образе, и 82-летнего экс-президента США Джо Байдена, избравшего синий галстук. Всех их обвинили в проявлении "неуважения", поскольку большинство мировых лидеров были одеты в черное.

Трампа раскритиковали за нарушение дресс-кода на похоронах Папы Римского

"Трамп носит синее. Зеленский носит свою одежду, чтобы уважать украинцев, которым повезло меньше, чем те, кто не может добраться до самого необходимого, поэтому он не тратится на дорогой костюм, а все равно одевается по случаю в черное", — упрекнули в сети.

Байден в четвертом ряду в синем костюме.

В то же время бывшая первая леди США Джилл, которой 73 года, надела черный блейзер и юбку для этого торжественного события. Она добавила пару черных прозрачных колготок и туфель на каблуке, как указано в инструкции, и взяла с собой простой черный клатч. Джилл также выбрала нежную кружевную вуаль, чтобы прикрыть голову.

Раскритиковали и принца Уильяма за то, что надел темно-синий костюм на похороны, хотя он отвечал правилам, выбрав черный галстук.

Пользователи соцсетей считают, что Трамп и принц Уильям хотели выделиться своими костюмами

Однако в сети отметили, что ряд других официальных лиц также нарушили дресс-код.

Официальные лица нарушили дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска
Похороны Папы Римского Франциска

Как сообщал OBOZ.UA, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели короткие переговоры в Ватикане в соборе Святого Петра вдвоем, сидя на стульях друг напротив друга. Они с глазу на глаз обсудили ряд важных и актуальных вопросов, и Украина рассчитывает на результативность.

После разговора к ним подошли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, с которыми у Зеленского были также личные встречи после церемонии похорон Папы Франциска.

Позже украинский лидер рассказал подробности разговора с Трампом. Зеленский подчеркнул, что они успели обсудить многие вопросы, в частности о защите жизней украинцев и полном и безусловном прекращении огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!