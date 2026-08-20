«Нужны ракеты для «Петриотов»: Зеленский подвел итоги работы ПВО во время последней массированной атаки. Видео

Во время последней массированной атаки России Украина смогла сбить около 90 % крылатых ракет, однако с баллистическими целями ситуация значительно сложнее. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot, которые могут предоставить только партнеры, прежде всего США.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении. Он подчеркнул, что Украина готова закупать необходимое вооружение, а от партнеров требуются соответствующие политические решения.

Около 90% крылатых ракет сбиты

По словам президента, российский удар был комбинированным — враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. Значительную часть дня после атаки продолжались работы в Киеве и области, в частности в Борисполе и Броварах.

Зеленский отметил, что противовоздушная оборона смогла перехватить около 90% крылатых ракет, однако защита от баллистических ракет остается значительно сложнее.

"Нужны ракеты для "Патриотов", это то, что могут обеспечить только наши партнеры", — заявил президент.

Он добавил, что Украина на всех уровнях информирует партнеров о своих потребностях и подчеркивает готовность приобрести необходимые системы и боеприпасы. По словам Зеленского, речь идет не о бесплатной передаче оружия, а о готовности Украины его покупать.

"Важно, чтобы были приняты соответствующие политические решения партнеров, и прежде всего в Соединенных Штатах", — подчеркнул президент.

Российский удар унес жизни 16 человек

Президент также сообщил, что в результате последней атаки погибли 16 человек, ещё почти 50 получили ранения.

Российские удары повредили более 200 объектов, среди них 86 жилых домов, детскую больницу, объекты социальной инфраструктуры и торговые помещения.

"Россия продолжает эту свою войну против людей и жизни, и остановить её реально только силой, только совместными усилиями", – подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит отвечать на российский террор ударами на большие расстояния.

"Мы обязательно ответим на этот российский удар так же, как и на другие российские удары, — ответим вполне справедливо и с большим радиусом действия. Украинские силы дальнего действия будут получать еще больше ресурсов", — заявил он.

Украина вводит новые санкции

Отдельно Зеленский сообщил о подписании нескольких пакетов санкций.

Ограничения касаются российского военно-промышленного комплекса, а также людей, которые, по словам президента, остаются связанными с Россией, несмотря на ее войну против Украины.

В частности, речь идет о коллаборационистах на временно оккупированных территориях Украины и бывших украинских деятелях, которые сейчас находятся в Европе, но продолжают поддерживать связи с РФ.

"Мы будем продолжать нашу работу по введению санкций и объединять наши санкции в украинской юрисдикции с санкциями партнеров", — заявил президент.

Зеленский анонсировал новые дипломатические решения

Президент также сообщил о подготовке изменений в дипломатической команде.

По его словам, Украине нужны новые подходы в отдельных направлениях, в частности в отношениях с Соединенными Штатами. После проведения соответствующих консультаций ожидаются кадровые назначения.

"Украине нужны результаты", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Украины Евгения Хмару. Во время своей речи он назвал ключевые приоритеты в работе военного ведомства.

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