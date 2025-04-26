Просто и сдержанно: Зеленский сменил милитари образ для прощания с Папой Римским. Фото

Сегодня, 26 апреля, в Ватикане проходят похороны главы Католической церкви Папы Римского Франциска. На церемонию прощания с понтификом прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который впервые за длительное время отказался от привычного милитари стиля и предпочел классический образ.

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Глава нашего государства облачился в траурную одежду. Он выбрал монохромный черный образ, где соединил брюки, рубашку и кроссовки.

В церемонии прощания с Папой Римским Франциском приняла участие и первая леди Украины Елена Зеленская. Общественная деятельница скомбинировала в одном аутфите темную длинную юбку, приталенный пиджак и рубашку.

Следует отметить, что после начала полномасштабной войны Владимир Зеленский перешел на милитари-стиль и отказался от традиционных костюмов. Свое решение украинский лидер объяснял так: "Это было очень странно – мой костюм. Времена изменились, и было некомфортно говорить с людьми в такой сложной ситуации. Я хотел показать им, что поддерживаю их и что остаюсь здесь. И, конечно, я не захватил с собой костюм. А потом кто-то из моей команды, кто-то из помощников сказал: "Может, попробуй это?" У меня была какая-то милитаристская одежда. И я сказал: "Да, конечно" и оделся так. Это было удобнее и понятнее для людей. Ведь это война, и очень странно, когда война, а ты в костюме".

Однако отказ Зеленского от классической одежды нравился далеко не всем. 28 февраля наряд политика стал одной из причин напряженного разговора с Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Венсом в Белом доме. В окружении лидера США рассмотрели "неуважение к американскому народу" в том, что лидер Украины появился в Овальном кабинете не в костюме.

Напомним, что в понедельник, 21 апреля, оборвалась жизнь Папы Римского Франциска. Понтифик отошел в засветы в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт.

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