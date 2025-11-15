Трамп заявил о намерении судиться с ВВС даже после извинений компании и упомянул о фейковых новостях

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении подать в суд на BBC из-за редактирования его выступления в программе Panorama, даже после того, как корпорация принесла извинения. По словам Трампа, редактирование создало ложное впечатление о его призывах, и он настаивает на финансовой компенсации.

Спор уже привел к отставке руководства ВВС и стал новым этапом длительного конфликта президента со СМИ. Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами на борту Air Force One.

Детали скандала

Так, Трамп заявил, что планирует подать иск на сумму от 1 до 5 млрд долларов.

В четверг BBC заявила, что редактирование речи от 6 января 2021 года непреднамеренно создало "ложное впечатление, что президент Трамп прямо призывал к насилию". Извинение было опубликовано после угроз адвокатов Трампа подать иск, но корпорация отказалась выплачивать компенсацию.

Трамп назвал редактирование "вопиющим" и сравнил его со спором об интервью с Камалой Харрис, которое привело к выплате 16 млн долларов компанией Paramount Global.

Разногласия возникли из-за того, что в видео Panorama Трамп якобы заявил: "Мы пойдем в Капитолий... и я буду там с тобой. И мы будем бороться. Мы будем бороться как в аду", тогда как в оригинальной речи это были отрывки из разных моментов.

На самом деле он сказал: "Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов и конгрессменов и конгрессвумен". А слова об ожесточенной драке прозвучали только через 54 минуты.

Редактирование привело к отставке генерального директора ВВС Тима Дэви и руководителя отдела новостей Деборы Тернес. ВВС сообщила, что программа была пересмотрена и признала ошибочным впечатление, которое создал монтаж.

Юристы ВВС направили письмо команде Трампа, указав на пять причин, почему иск безоснователен, среди которых отсутствие вреда, отсутствие злых намерений и защита политического языка законами США.

Что предшествовало

Накануне стало известно, что британский национальный вещатель BBC попросил прощения у президента США Дональда Трампа из-за монтажа его выступления в документальном фильме о выборах 2020 года. Снова демонстрировать указанную ленту вещатель не будет. Но обвинения в якобы клевете ВВС отрицает.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп хочет наказать своих оппонентов за то, что они расследовали штурм Капитолия, который сторонники Республиканской партии совершили 6 января 2021 года в попытке отменить результаты выборов. Причастных к следствию экс-чиновников он назвал "продажными мерзавцами".

