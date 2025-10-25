Трамп призвал наказать чиновников администрации Байдена за расследование штурма Капитолия: кто попал в 'черный список'

Президент США Дональд Трамп хочет наказать своих оппонентов за то, что они расследовали штурм Капитолия, который сторонники Республиканской партии совершили 6 января 2021 года в попытке отменить результаты выборов. Причастных к следствию экс-чиновников он назвал "продажными мерзавцами".

Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в пятницу, 24 октября, непосредственно перед поездкой в ​​Азию. В своей социальной сети Truth Social республиканец разразился обвинениями.

Он считает, что к ответственности должны быть привлечены бывший специальный прокурор Джек Смит, бывший генеральный прокурор Меррик Гарланд и его заместительница Лиза Монако, бывший директор ФБР Кристофер Рэй и другие должностные лица администрации Джо Байдена.

Отметим, что указанные чиновники часто становятся объектами гнева президента США.

"Только что: документы неопровержимо свидетельствуют, что Кристофер Рэй, безумный Джек Смит, Меррик Гарланд, Лиза Монако и другие продажные мерзавцы из провальной администрации Байдена одобрили операцию "Арктический мороз". Они шпионили за сенаторами и конгрессменами и даже записывали их телефонные разговоры. Они мошенничали и фальсифицировали президентские выборы 2020 года", – выдал Трамп.

Он не уточнил, какие именно документы имеет ввиду.

"Эти радикально-левые безумцы должны быть привлечены к ответственности за свое незаконное и крайне неэтичное поведение!" – заявил американский президент.

Ранее в октябре Судебный комитет Сената США опубликовал документ, свидетельствующий о том, что ФБР анализировало записи телефонных разговоров девяти членов Конгресса (республиканцев) в 2023 году в ходе расследования штурма Капитолия. Этот анализ, проведенный неназванным спецагентом, был частью расследования бюро "Арктический мороз", начатого в апреле 2022 года, и был связан с беспорядками, которые устроили сторонники Республиканской партии.

Штурм Капитолия США

6 января 2021 года в здании парламента США должна была состояться церемония утверждения результатов выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден.

Дональд Трамп, действующий президент, который проиграл голосование, активно утверждал о "фальсификации" результатов. Протесты его самых яростных сторонников закончились трагедией.

Утром Трамп выступил на митинге и призвал "сражаться" за него, после чего активисты отправились к Капитолию, смогли ворваться внутрь и устроили там погром.

В результате этих событий погибли четыре человека, десятки получили ранения.

