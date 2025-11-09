'Проблема очень серьезная': топ-менеджеры ВВС ушли в отставку после скандала с речью Трампа

В Великобритании после скандала генеральный директор BBC Тим Дэви и генеральная директор BBC News Дебора Тернесс ушли в отставку. Причиной стал документальный фильм Panorama (производствабританской вещательной корпорации).

Его создатели отредактировали речь президента США Дональда Трампа, что ввело зрителей в заблуждение. Издание The Telegraph заявило, что сотрудники BBC смонтировали два выступления американского политика, чтобы создать впечатление, будто он открыто поощрял и призывал к беспорядкам на Капитолийском холме в январе 2021 года, после чего его сторонники совершили штурм Капитолия.

В своих обвинениях журналисты ссылаются на информацию, изложенную во внутренней служебной записке BBC. Утечка последней исходила от Майкла Прескотта, бывшего независимого внешнего консультанта комитета по редакционным стандартам телекомпании. Он покинул этот пост в июне.

Глава британского Минкульта Лиза Нэнди в воскресенье, 9 ноября, отреагировала на громкий скандал. Она признала, что проблема с Panorama "очень серьезная", в адрес вещателя был выдвинут ряд "очень серьезных обвинений", и "самое серьезное из них заключается в том, что в освещении сложных вопросов на BBC присутствует системная предвзятость".

"Сейчас, как никогда ранее, потребность в достоверных новостях и высококачественных программах имеет решающее значение для нашей демократической и культурной жизни, а также для нашего места в мире", – сказала чиновница.

Что заявил Тим Дэви

Тим Дэви занимал пост гендиректора BBC с сентября 2020-го; до этого он в течение семи лет был генеральным директором BBC Studios. С ноября 2012 по апрель 2013 года он также был и.о. руководителя BBC.

"В эти все более поляризованные времена BBC представляет уникальную ценность и обращается к лучшим из нас. Она помогает сделать Великобританию особенным местом... Как и все общественные организации, BBC не идеальна, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и ответственными. Хотя это не единственная причина, текущие дебаты вокруг BBC News, по понятным причинам, повлияли на мое решение [уволиться]", – сказал топ-менеджер.

По его словам, компания в целом работает хорошо, хотя "были допущены некоторые ошибки". Он считает, что обязан "взять на себя всю ответственность" как генеральный директор вещателя.

Что заявила Дебора Тернесс

Дебора Тернесс работала гендиректором BBC News с 2022 года и курировала программы BBC News и Current Affairs. На своем посту она отвечала за команду из примерно 6000 человек, осуществлявших вещание для почти полумиллиардной аудитории по всему миру на более чем 40 языках.

Тернесс сказала, что приняла трудное решение: "Я больше не буду вести вас за собой в рамках коллективного видения, которое есть у всех нас: стремиться к истине".

Она отметила, что "продолжающаяся полемика" вокруг программы Panorama достигла той стадии, когда она наносит ущерб BBC, – "институту, который она любит".

"Ответственность лежит на мне. Хотя ошибки были допущены, я хочу совершенно ясно заявить, что недавние обвинения BBC News в институциональной предвзятости являются ложными", – добавила Тернесс.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп хочет наказать своих оппонентов за то, что они расследовали штурм Капитолия, который сторонники Республиканской партии совершили 6 января 2021 года в попытке отменить результаты выборов. Причастных к следствию экс-чиновников он назвал "продажными мерзавцами".

