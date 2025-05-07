Трамп задумал переименовать еще один залив, чтобы 'насолить' Ирану

Президент США Дональд Трамп планирует переименовать еще один залив. В этот раз речь идет о Персидском заливе, который в Соединенных Штатах хотят теперь называть Аравийским.

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Объявить о своем решении Трамп планирует во время своего визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе. Об этом сообщает Associated Press.

Два официальных лица США подтвердили журналистам, что администрация Белого дома действительно намерена объявить о переименовании залива. Стоит отметить, что такое решение в большей степени связано с напряженными отношениями между Ираном и США.

Арабские страны настаивали на изменении географического названия залива у южного побережья Ирана, в то время как Иран сохранил свои исторические связи с заливом.

Персидский залив широко известен под этим названием с XVI века, хотя во многих странах Ближнего Востока доминирует использование названий "Аравийский залив". Правительство Ирана – бывшей Персии – пригрозило подать в суд на Google в 2012 году из-за решения компании вообще не обозначать водоем на своих картах.

Напомним, Министерство внутренних дел США, руководствуясь соответствующим указом президента Дональда Трампа, объявило о переименовании Мексиканского залива в Американский. А самой высокой вершине Северной Америки Денали вернули название Мак-Кинли.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля состоялась встреча главных переговорщиков Ирана и США, стремящихся выработать новое ядерное соглашение. Дискуссии были организованы в Маскате, посредником снова выступал Оман.

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