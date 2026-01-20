Трамп слил сообщение от Рютте по Гренландии: было упоминание и об Украине

Американский президент Дональд Трамп поделился скриншотом сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Ранее он опубликовал переписку с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Соответствующее сообщение глава Белого дома сделал в соцсети Truth Social. Генсек Альянса в сообщении хвалит Трампа за усилия в Сирии и других частях мира.

"Я использую свои медиаконтакты в Давосе, чтобы подчеркнуть вашу работу там, в Газе и в Украине. Я стремлюсь найти продвижение по Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами", – говорилось в сообщении от Рютте.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно безопасности Гренландии, заявив, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе. По его словам, Копенгаген так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

В то же время глава минфина США заявлял, что Европе жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности, потому что если бы Вашингтон не помогал Киеву, в Украине произошел бы "коллапс". Так же и Европа зависима от США, поэтому ей нужно изменить свою позицию по Гренландии.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие потенциальной угрозы со стороны армии США для Гренландии Европа рассматривает вариант "коалиции желающих" как основу для нового военного альянса без участия США, но с вероятным членством Украины.

