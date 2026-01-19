Украинцы массово заставляют ПФУ пересчитывать свою пенсию: индексацию годами проводили неправильно

В Украине суды приняли уже более 30 тыс. решений (абсолютное большинство – в пользу пенсионеров) о перерасчете пенсий из-за неправильной индексации. Еще в прошлом году Верховный суд принял решение, что индексацию надо проводить с первого года после выхода на пенсию. Тогда как правительство продолжает своими постановлениями устанавливать небольшие доплаты к новоиспеченным пенсионерам вместо полноценной индексации.

Это приводит к стремительному падению покупательной способности пенсии за первые три года после выхода на заслуженный отдых. И такое ограничение – незаконно, считают в Верховном суде.

О том, как украинцы пересчитывают свои выплаты и почему даже полноценная индексация не спасает от "устаревания", – читайте в материале OBOZ.UA.

Индексация пенсий провалилась: почему она приводит к ухудшению условий

При расчете пенсии среднюю зарплату за три года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на 1% и на стаж в годах. Проблема заключается в том, что средняя зарплата растет каждый год, поэтому пенсионер, достигший пенсионного возраста в 2026-м, будет иметь более высокую пенсию, чем украинец с таким же стажем и с такой же зарплатой в 2025-м.

Чтобы компенсировать рост зарплат, пенсии индексируют: в формуле среднюю зарплату за три года увеличивают на определенный коэффициент. Этот коэффициент – сумма от половины прошлогодней инфляции и половины от среднегодового за три года темпа роста зарплат. Но такая индексация все равно не позволяет спасти пенсии от "устаревания".

Рассчитаем на конкретном примере. Украинцу, который вышел на пенсию в 2020-м, имел среднюю зарплату и 35 лет стажа, выплату посчитают по такой формуле:

7 763,17 (средняя зарплата за три предыдущих года) * 1 * 1% * 35

Размер пенсии составил 2717,1 грн. В 2021-м ее вместо индексации повысили на 100 грн (до 2817,1 грн). В то же время пенсионер, который со средней зарплатой и 35 годами стажа будет выходить на пенсию в 2021-м, из-за роста средней зарплаты до 9 118,81 грн получит 3 191,5 грн.

В 2022-м тому пенсионеру, который получает выплату с 2020-го, пенсию увеличили еще на 135 грн. То есть уже до 2 952,1. Вместе с тем пенсионер, который со средней зарплатой и 35 годами стажа вышел на заслуженный отдых, получил из расчета средней зарплаты за три года в размере 10 846,37 грн. А размер рассчитанной пенсии составил уже 3 796,2 грн. Ежегодно разрыв между назначенной и "повышенной" пенсией растет, подробнее – в таблице ниже.

Год Пенсия, назначенная в 2020-м (и проиндексированная в последующие годы) Только что назначенная пенсия 2020 2717,1 2717,1 2021 2817,1 3191,5 2022 2952,1 3796,2 2023 3052,1 4282,8 2024 3295 4741,8 2025 3673,9 5269

Важно: в таблице указан только посчитанный размер пенсии по формуле, без учета возможных доплат. Фактически двое пенсионеров, имеющих одинаковые пенсионные права, в зависимости от года выхода на заслуженный отдых имеют кардинально разные пенсии.

Главная причина такой диспропорции – решение не индексировать пенсии в течение первых трех лет, а вместо этого вводить доплаты. И именно это решение признали незаконным.

После решения Верховного суда все суды – на стороне пенсионеров

В прошлом году Верховный суд (ВС) постановил: даже новые пенсии надо полноценно индексировать. Вместо такой ежегодной индексации правительство повышало новые выплаты на небольшую сумму (обычно на 100-135 грн). ВС принял решение по иску конкретного пенсионера.

Мужчина вышел на пенсию в 2020-м и в течение лет его пенсию не индексировали, а повышали на 100-135 грн ежегодно. То есть к нему применяли такие же правила, как и ко всем. Пенсионеру отказали в судах низших инстанций, поэтому он дошел до Большой палаты Верховного суда (высшая судебная инстанция Украины, обжалование возможно только на международном уровне) и получил положительное решение.

"Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области относительно непроведения индексации пенсии с применением коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине за 2018-2020 годы, с которой уплачены страховые взносы, учитываемые для начисления пенсии в размере 1,14, 1,197 и 1,0796", – говорится в решении Верховного суда.

Если ранее суды низших инстанций могли руководствоваться решением правительства и отказывать пенсионерам в перерасчете их выплаты из-за отсутствия индексации, то сейчас суды по всей стране должны руководствоваться, в том числе, решением Большой палаты Верховного суда. Как следствие – только в 2025-м суды рассмотрели около 33,1 тыс. дел о перерасчете пенсий. Для сравнения: в 2024-м было всего 7,4 тыс. дел. Но если раньше суды отказывали, то сейчас обязывают Пенсионный фонд проводить перерасчеты.

Например, 31 декабря 2025-го Волынский окружной административный суд по делу №140/14327/25 обязал Пенсионный фонд провести перерасчет пенсии истца и вместо доплат в 100-135 грн применять полные коэффициенты.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области осуществить перерасчет индексации пенсии с учетом коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы (за 2017-2019 в размере 7 763,17 грн), и который учитывается для исчисления пенсии в размере 1,11, 1,14, 1,197, 1,0796 и 1,115 – в 2021-2025 годах и в связи с чем провести перерасчет пенсии с 19.05.2025", – говорится в решении суда.

Какой будет индексация в 2026-м

Точный размер индексации будет известен только в конце февраля, потому что тогда станут известны окончательные цифры по инфляции и динамике роста зарплат. Однако, учитывая оценки НБУ, а также предварительную статистику роста зарплат, уровень индексации будет от 11,97% до примерно 14,6%. Это приблизительные и предварительные расчеты OBOZ.UA.

В правительстве не озвучивают точных цифр (несколько лет назад уже пытались прогнозировать и очень ошиблись). Здесь важно учитывать, что повышать будут только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. На самом деле реальная пенсия может быть значительно выше за счет ряда доплат (в первую очередь возрастных).

Ну и также в 2026-м, вероятно, правительство автоматически не будет индексировать недавно назначенные пенсии. Поэтому часть пенсионеров будет вынуждена или обойтись небольшой доплатой, или же обращаться в суд. При этом очевидно, что из более чем 10 млн пенсионеров, учитывая уровень пенсий, профессиональную юридическую помощь, обращение в суд для перерасчета выплат может позволить себе далеко не каждый. Кроме того, не каждый вообще знает о том, что его права нарушаются и индексация проводится неправильно.