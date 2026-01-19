Европа может создать собственный военный альянс в противовес НАТО: войдет ли туда Украина

Европа рассматривает вариант "коалиции желающих" как основу для нового военного альянса без участия США, но с вероятным членством Украины. Это произошло вследствие потенциальной угрозы со стороны армии США для Гренландии.

Об этом сообщает Politico. Высокопоставленные европейские чиновники все чаще считают, что США теряют свой статус надежного торгового партнера и союзника в сфере безопасности.

Европа разрабатывает новый боевой альянс

Издание пишет, что некоторым странам Европы не трудно представить будущее без США. Особенно странам-участницам "коалиции желающих", которые работают с Украиной фактически без участия Вашингтона. Речь идет о странах ЕС, а также государствах, которые не входят в ЕС, например, Великобритании и Норвегии.

"Я думаю, это воспринимается как шаг, зашедший слишком далеко. Европу критикуют за слабость перед Трампом. В этом есть доля правды, но есть и красные линии", – сказал в комментарии изданию анонимный европейский дипломат.

В рамках коалиции советники по нацбезопасности 35 стран поддерживают регулярный контакт, часто встречаясь онлайн и лично. Как говорят ознакомленные с работой группы лица, уровень доверия в ней высокий.

Не исключается, что "коалиция желающих" потенциально может стать основой для нового вооруженного альянса в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и безопасность Европы. Новое соглашение не исключает сотрудничества с Вашингтоном, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся.

Украина тоже является частью "коалиции желающих", и сейчас это "наиболее милитаризованная" страна из представленных, отмечается в материале. Если дополнительно включить в расчет еще боевую мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, то потенциальная вооруженная сила "коалиции желающих" окажется огромной, которая будет включать как ядерные, так и безъядерные государства.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно безопасности Гренландии, заявив, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе. По его словам, Копенгаген так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за угроз США аннексировать Гренландию в ближайшие дни состоится внеочередное заседание Европейского совета. Его созвал президент ЕР Антониу Кошта.

