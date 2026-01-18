'Все бы рухнуло': Бессент на примере Украины попытался объяснить важность протектората США над Гренландией. Видео

Европе жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности. Если бы Вашингтон не помогал Киеву, в Украине произошел бы "коллапс".

Так же и Европа зависима от США, поэтому ей нужно изменить свою позицию касательно Гренландии. Соответствующие утверждения озвучил американский министр финансов Скотт Бессент во время телеинтервью NBC.

Бессент указал на уязвимость Европы

Он комментировал планы своего руководства по "покупке" Гренландии и несогласие Европы с таким сценарием.

Журналистка спросила, что для Вашингтона важнее: Гренландия или НАТО? Бессент заявил, что это "явно ошибочный выбор".

"Но не с точки зрения европейских лидеров", – заметила ведущая.

"Европейские лидеры опомнятся и поймут, что им нужно быть под эгидой безопасности США. Что произойдет в Украине, если бы Соединенные Штаты прекратили бы свою поддержку? Все бы потерпело крах", – привел пример глава американского Минфина.

Бессент указал на то, что с 1980 года военные расходы США "больше на 22 триллиона долларов", чем военные расходы европейских стран Североатлантического альянса.

По его словам, Соединенные Штаты придерживаются концепции "мира через силу". "А европейцы только сейчас пытаются догнать", – сказал Бессент.

Министр не упустил возможности похвалить американского президента Дональда Трампа: мол, это все именно благодаря ему, потому что тот "верит в НАТО".

