Иран предложил США завершить войну: какие условия были выдвинуты Трампу

Иран представил Соединенным Штатам свои условия прекращения войны. Тегеран хочет, чтобы войска США прекратили все направленные против страны боевые операции (в том числе морскую блокаду), а Вашингтон разморозил иранские активы.

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Об этом в интервью Al Jazeera заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мошен Резаи. Он утверждает, что соответствующее предложение американской стороне было отправлено через страну-посредника Катар, и Тегеран будет ждать ответа от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В настоящее время консультации с катарскими и пакистанскими посредниками продолжаются, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности.

США получили три "ультиматума"

Резаи требует "окончания войны на всех фронтах, размораживания активов и прекращения морской блокады".

Кроме того, по словам чиновника, Исламская Республика якобы стремится прекратить войну между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. По его мнению, хуситы тоже стремятся к соглашению с Саудовской Аравией.

Резаи заявил, что "в интересах Вашингтона" согласиться на иранские условия урегулирования конфликта. Угрозы Трампа не принесут никаких результатов, а Иран, мол, "готов к решающей войне".

В Исламской Республике убеждены, что оценки и расчеты американского президента были ошибочными и что войну спровоцировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Чиновник пригрозил, что иранцам известны уязвимые места ВС США, и страна как никогда готова противостоять их воздушным ударам. Резаи добавил, что недавно Иран испытал противокорабельную ракету вблизи американского авианосца.

Иран серьезно относится к обороне, и, как утверждает Резаи, в случае нападения армия нанесет сокрушительные удары по базам США и интересам Соединенных Штатов в регионе.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил, что лично он приближается к критическому моменту в войне с Ираном. В ближайшее время американский президент определится, возобновлять ли горячую фазу войны или нет. Трамп сказал, что не знает, к какому именно решению он более склонен.

– За три дня до этого глава Белого дома утверждал, что Иран якобы стремится как можно скорее заключить соглашение, а Вашингтон открыт для возможности переговоров с Тегераном.

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