Трамп похвастался выгодой для США от войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост мировых цен на нефть приносит Соединенным Штатам значительные прибыли. В то же время по его словам, приоритетом для него остается недопущение получения ядерного оружия Ираном.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Его заявление появилось накануне обращения верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Трамп отверг рост цен на энергоносители в США и во всем мире, заявив в заметке, что повышение стоимости энергоносителей может быть выгодным для американской экономики.

"Когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", – написал президент США.

Впрочем, американский президент подчеркнул, что значительно важнее для него является сдерживание Ирана от получения ядерного оружия.

По его словам, Соединенные Штаты не допустят, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, ведь это может привести к дестабилизации Ближнего Востока и представлять угрозу для всего мира.

"Для меня, как президента, гораздо больший интерес и значение имеет сдерживание злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, собственно, всего мира. Я никогда не позволю, чтобы это произошло", – заявил Трамп.

Цены на нефть и природный газ резко выросли

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть и природный газ резко выросли. Это произошло после того, как иранский режим усилил атаки на судоходство и энергетическую инфраструктуру в регионе, особенно вдоль Ормузского пролива.

Ормузский пролив является стратегически важной морской артерией. Он соединяет Персидский залив с Индийским океаном и используется для транспортировки значительной части мировых энергоресурсов. По разным оценкам, через этот маршрут на мировые рынки проходит около 20 процентов всех поставок нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа.

После начала войны между США, Израилем и Ираном Тегеран пригрозил перекрыть движение в проливе для так называемых враждебных государств. В то же время сам Иран активно использует этот маршрут для экспорта нефти, прежде всего в Китай. Китайская сторона уже выражала недовольство из-за обстрелов танкеров в регионе.

Несмотря на все в заявлении, которое зачитали на иранском государственном телевидении, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что фактическая блокада Ормузского пролива должна продолжаться.

Как сообщал OBOZ.UA, после назначения верховным лидером Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к народу с официальным заявлением. Хаменеи подтвердил, что Иран продолжит удары по американским базам в регионе и потребует их закрытия, а также отметил месть за погибших земляков во время войны.

