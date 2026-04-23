Трамп планирует вывести марихуану из списка тяжелых веществ в США: что это будет означать

Ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа уже вскоре начнет процедуру переклассификации марихуаны. Этот наркотик сейчас относят к веществам Списка I – той же категории, что и героин, ЛСД и экстази.

По новой классификации марихуана окажется в одной категории с кетамином и стероидами, что облегчило бы исследования ее медицинского применения. Об этом пишет Axios, ссылаясь на чиновника администрации.

Также такой шаг мог бы укрепить поддержку со стороны влиятельных лиц, которые поддерживают эти исследования.

Что может измениться

Потенциальная переклассификация марихуаны уменьшает препятствия, которые создает Управление США по борьбе с наркотиками для исследования возможных способов ее применения.

В то же время это не приведет к немедленной легализации марихуаны и не повлияет на наказание лиц, осужденных за ее хранение.

Ранее, в декабре прошлого года, Трамп подписал указ о переклассификации этого препарата, поручив генеральному прокурору продолжить начатую президентом Джо Байденом инициативу по изменению федерального законодательства. Пэм Бонди должна была ускорить соответствующую процедуру.

Тогда президент США заявил, что этот шаг "был продиктован просьбой американских пациентов, страдающих от сильной боли, неизлечимых болезней, агрессивных форм рака, эпилептических расстройств, неврологических проблем и т.д.".

Как сообщал OBOZ.UA, в США вынесли приговор 42-летней Джасвин Санге, которую следствие считает ключевой фигурой в незаконном обороте кетамина среди состоятельных клиентов. Суд установил, что ее деятельность привела не только к смерти актера Мэтью Перри, но и к другим фатальным случаям передозировки.

