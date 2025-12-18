'Это не легализация': Трамп подписал указ, который упрощает доступность марихуаны в США

Сегодня, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает ослабление федеральных ограничений в отношении марихуаны. Документ переводит ее из первой в третью категорию контролируемых веществ при условии законного медицинского применения.

О подписании указа Дональд Трамп заявил во время выступления в Овальном кабинете, обращаясь к медицинским экспертам и журналистам. По его словам, решение направлено на расширение возможностей для научных исследований, а не на изменение общей политики в отношении наркотиков.

"Сегодня я рад объявить, что подпишу указ о переводе марихуаны из первой категории в третью, если она имеет законное медицинское применение", – сказал Трамп.

На чем акцентировал президент

Во время выступления Трамп отдельно подчеркнул, что подписанный документ не означает легализации марихуаны на федеральном уровне. Он подчеркнул, что речь не идет о разрешении на рекреационное использование.

"Я хочу подчеркнуть, что указ, который я подписываю, не является легализацией. Он не легализует марихуану ни в какой форме и никоим образом не санкционирует ее использование в качестве рекреационного наркотика", – отметил президент.

Также Трамп напомнил о своей личной позиции: "Я всегда говорил своим детям: не принимайте наркотики, не пейте, не курите и просто держитесь подальше от наркотиков".

Что меняет указ

Марихуана сейчас классифицируется в США как вещество первой категории – на одном уровне с героином и ЛСД. Такие вещества, по позиции федеральных властей, имеют высокий потенциал злоупотребления и не признаются имеющими медицинскую пользу.

Третья категория, в которую предлагается перевести марихуану, включает вещества с медицинским применением и более низким уровнем риска зависимости, в частности кетамин и анаболические стероиды.

Как отмечают в Белом доме, ослабление ограничений может уменьшить бюрократические барьеры для исследований, ведь клинические испытания препаратов из первой категории требуют многоуровневых согласований. Решение также может иметь налоговые последствия для компаний, легально выращивающих и продающих каннабис.

Отдельно отмечается, что президент США не может единолично изменить классификацию веществ. Указ Трампа поручает генеральному прокурору Пэм Бонди ускорить соответствующую процедуру.

Администрация Джо Байдена ранее также инициировала пересмотр статуса марихуаны, однако эти усилия не были завершены до вступления Трампа в должность в начале 2025 года.

Сейчас в США действует мозаика регулировок на уровне штатов: десятки штатов разрешили медицинское использование марихуаны, а в 24 штатах и в Вашингтоне она легальна для рекреационного употребления в небольших объемах.

