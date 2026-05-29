Трамп озвучил новые требования к Ирану и ушел в 'Ситуационную комнату': что происходит

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 29 мая, заявил, что намерен принять "окончательное решение" по предварительному соглашению о продлении прекращения огня с Ираном. Для этого американский лидер "идет в Ситуационную комнату".

Несмотря на отсутствие предварительного соглашения, Трамп перечислил требования США к Ирану. Об этом он написал в собственной сети Truth Social.

В целом президент США повторил свои предыдущие заявления о том, что Иран"никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы", а также о том, что Ормузский пролив должен быть открытым.

Что именно сказал Трамп

Среди перечисленных Трампом требований:

Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для свободного судоходства без каких-либо сборов.

для свободного судоходства без каких-либо сборов. Иран должен официально отказаться от создания ядерного оружия .

. Все морские мины в регионе должны быть обезврежены или взорваны .

. США вместе с МАГАТЭ и Ираном уничтожат обогащенный ядерный материал , который еще остался в стране.

, который еще остался в стране. Никакие выплаты Ирану не будут осуществляться до отдельного решения.

"Ормузский пролив должен быть немедленно открыт, без пошлин, для беспрепятственного судоходства в обоих направлениях. Все водные мины (бомбы), если таковые имеются, будут обезврежены (мы уже обезвредили множество таких мин с помощью мощных подводных тральщиков). Иран немедленно завершит обезвреживание или подрыв любых мин. Корабли, застрявшие в проливе из-за нашей беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс "возвращения домой", – отметил лидер США.

Переговоры США и Ирана

Последние месяцы между Вашингтоном и Тегераном продолжаются сложные переговоры на фоне войны на Ближнем Востоке и споров вокруг иранской ядерной программы.

США и Израиль настаивают на ограничении иранских ядерных возможностей и требуют усиления международного контроля (правда, де факто израильтяне отстранены от переговоров).

Иран, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не откажется от права на развитие собственной ядерной программы и обвинял Запад в давлении и угрозах.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Трамп разочаровался темпами переговоров и уже обсуждал с советниками дальнейшие действия в Иране. Так, президент США провел встречу с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности в Белом доме, и главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.

