Трамп назвал Маска 'ярым наркоманом' после ссоры – WP

Президент США Дональд Трамп якобы назвал миллиардера Илона Маска "наркоманом с большим стажем", когда обсуждал с доверенными лицами поведение бывшего союзника. По данным источников, американский глава был подавлен, переживая публичную ссору с Маском.

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Об этом заявило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников. Они утверждают, что глава Белого дома звонил и близким к нему людям, и "случайным знакомым", пытаясь понять поведение самого богатого человека в мире. И в какой-то момент в отношении Маска от Трампа прозвучало высказывание "наркоман с большим стажем" (журналисты не уточнили, кому именно президент это сказал).

Маск признавался, что употреблял кетамин – мощный анестетик, прописанный ему для лечения депрессии. В The New York Times ранее утверждали: бизнесмен, вероятно, принимал это вещество во время предвыборной кампании так часто, что признавался людям, что это влияет на его мочевой пузырь.

Чиновники Белого дома заявили, что обеспокоенность Трампа из-за употребления наркотиков Маском была одним из факторов, разъединивших мужчин.

Тем не менее, Трамп был более сдержан в отношении Маска, чем ожидали друзья и советники. К примеру, после одной из стычек президент США призвал окружающих не подливать масла в огонь. Также он сказал вице-президенту Джей Ди Вэнсу быть осторожнее с тем, как он публично высказывается о ситуации с миллиардером.

Разрыв между Маском и Трампом стал достоянием общественности в начале июня, но "трещины в альянсе начали появляться гораздо раньше", утверждают журналисты.

У СМИ есть информация, что экс-глава Департамента эффективности правительства (DOGE) конфликтовал с некоторыми членами команды Трампа. За закрытыми дверями представители администрации обсуждали возможность ответных мер в отношении Маска.

"Я чувствую себя как дети после горького развода, когда вы просто говорите: "Я бы очень хотел, чтобы мама и папа перестали кричать", – описал ситуацию сенатор-республиканец Тед Круз (штат Техас) в своем подкасте в пятницу, 6 июня.

"Грубая тактика Маска, отсутствие политической проницательности и идеологические разногласия с базой MAGA подорвали его отношения с высшими должностными лицами администрации и, в конечном итоге, с президентом", – заявили в The Washington Post.

Первые признаки проблем появились в феврале, когда в почтовые ящики всех правительственных учреждений пришло электронное письмо от DOGE с просьбой описать пять своих достижений за последнюю неделю. Такое же требование департамент Маска отправил некоторым федеральным окружным судьям, которые не являются частью исполнительной власти, и другим чиновникам, которые работают с конфиденциальной информацией. Тогда возникло ощущение, что Маск "в корне не понял федеральное правительство или не имел достаточно ловкости, чтобы маневрировать через него".

Несмотря на напряженность, Трамп в то время оставался на стороне Маска.

В то же время миллиардер, как и многие другие руководители бизнеса, разочаровывался в экономической политике Трампа. 2 апреля, в день введения шокирующих пошлин, Маск впервые публично раскритиковал решение своего друга. Тогда же он назвал давнего союзника и советника Трампа Питера Наварро "идиотом".

Источники утверждают, что Маск лично обращался к Трампу с просьбой отменить высокие тарифы.

Вскоре после этого напряженность переросла в прямую стычку с министром финансов США Скоттом Бессентом, по словам влиятельного правого подкастера и давнего политсоветника Трампа Стивена Бэннона.

В середине апреля Маск и Бессент в очередной раз посещали Овальный кабинет. Обсуждение касалось кандидатуры на пост комиссара по внутренним доходам, и Трамп решил поддержать выбор министра финансов.

По словам Бэннона, Бессент и Маск начали обмениваться оскорблениями, когда вышли из кабинета и шли по коридору. Бессент упомянул невыполненное обещание главы DOGE раскрыть более 1 триллиона долларов расточительных и мошеннических госрасходов.

"Скотт сказал: "Ты мошенник. Ты полный мошенник", – заявил Бэннон в интервью.

После этого Маск врезал плечом в грудную клетку Бессента "как игрок в регби" – и Бессент ударил в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять драку, после чего Маска вытолкали из Западного крыла.

"Президент Трамп услышал об этом и сказал: "Это уже слишком", – утверждает подкастер.

В конце мая Маск объявил, что выходит из администрации и DOGE, чтобы сосредоточится на своих бизнес-проектах, в частности Tesla Inc. Однако он утверждал, что все равно будет проводить часть своего времени в Вашингтоне.

Вражда между бывшими союзниками выплеснулась наружу, когда миллиардер резко раскритиковал "Большой красивый закон" Трампа о налогах и ассигнованиях. Высокопоставленные чиновники Белого дома попытались преуменьшить роль этих заявлений, но 5 июня Трамп, выступая в Белом доме, подтвердил конфликт. Он заявил, что "разочарован" в Маске.

"Есть надежда, что примирение произойдет. Но это уже никогда не будет прежним", – сказал один из собеседников издания.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Илон Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы, а также поддержал идею импичмента.

– Более того, он утверждает, что нынешний американский глава якобы причастен к делу экс-финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве и склонении несовершеннолетних к проституции. Мол, это и есть "настоящая причина", по которой файлы Эпштейна не были обнародованы.

– Хронологию отношений Трампа и Маска можно найти в нашем материале по ссылке.

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