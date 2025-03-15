Трамп назначил Кита Келлога своим спецпосланником в Украине: что он говорил о войне, НАТО и Путине

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога своим спецпосланником в Украине. Он является одним из тех политиков, который вроде бы представил ему план прекращения войны.

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Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social. Ранее Келлог был спецпредставителем по Украине и России.

Также в разработке плана принимал участие Фред Фляйц, руководитель аппарата Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах.

Стоит отметить, что накануне стало известно о том, что Келлог был отстранен от переговоров в Саудовской Аравии, поскольку Кремль заявил, что не хочет его присутствия.

"Генерал Келлог, достопочтенный военный эксперт, будет непосредственно работать с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и они имеют очень хорошие рабочие отношения", - отметил Трамп в своем сообщении.

Что известно о Кита Келлоге

Келлог – отставной военный, ветеран войны во Вьетнаме. Он попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Ранее Келлог работал в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute. Там он выдвигал разные предложения по поводу того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Также Келлог предлагал наказывать государства-члены НАТО, которые тратят менее 2% ВВП на оборону, снятием с них гарантий коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог также заявлял, что Стамбульские договоренности не могут служить основой мирного соглашения между Украиной и Россией. Вместо них нужно придумать совершенно новую альтернативу.

Кроме того, Кит Келлог ранее заявил, что Дональд Трамп применяет и к России, и к Украине так называемый метод "кнута и пряника".

Что предшествовало

Ранее стало известно о том, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог не участвует в переговорах по урегулированию войны в Украине. Это стало очевидным во время американо-украинской встречи, состоявшейся 11 марта в Саудовской Аравии.

Ключевую роль в посредничестве между Украиной и Россией взяли на себя госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Источники в администрации Трампа сообщили Politico, что отсутствие Келлога свидетельствует о его отстранении от переговорного процесса.

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