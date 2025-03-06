'Надо придумать что-нибудь новое': Келлог заявил, что 'Стамбульские требования' не могут быть основой мирного соглашения между Украиной и РФ

Стамбульские договоренности не могут служить основой мирного соглашения между Украиной и Россией. Вместо них нужно придумать какую-нибудь альтернативу, что-то новое.

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Такое заявление сделал спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог. По его словам , требования, которые обсуждались в начале полномасштабного вторжения, не могут быть правильным ориентиром для урегулирования войны.

"Я не совсем поддерживаю позицию другого спецпосланника администрации Трампа Стива Виткоффа, допустившего возможность использования этих договоренностей в качестве стартового пункта для переговоров", - подчеркнул Келлог.

Он отметил, что это может быть "отправной точкой", но не основой для мирных переговоров.

"Стамбульские требования были очень серьезными для ослабленной Украины. Я бы согласился с тем, что говорил Стив. А Стив говорил, что это отправная точка. Я не думаю, что это справедливое соглашение. Но, если вы хотите, то можно начать с россиянами именно с этих позиций" , - добавил Келлог.

По словам спецпредставителя, вместо возвращения к старым форматам необходимо разработать новый подход, учитывающий нынешний баланс сил.

Ранее сообщалось, что мирный план президента США Дональда Трампа не предусматривает победу в российско-украинской стороне какой-либо из сторон. Глава Соединенных Штатов хочет "мира для всех".

Как писал OBOZ.UA:

– Кит Келлог ранее заявил, что Дональд Трамп применяет и к России, и к Украине так называемый метод "кнута и пряника".

– 5 марта в Белом доме подтвердили, что поставки военной помощи Украине и обмен разведданными приостановлены.

– Институт изучения войны считает, что пауза в обмене разведывательной информацией повредит способности Украины защищаться от российских обстрелов и наносить дальние удары по военным объектам в РФ.

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