Трамп начал шантажировать НАТО отменой визита на саммит в июне и ставит условия – Der Spiegel

Президент США Дональд Трамп продолжает требовать от европейских стран увеличить расходы на собственную оборону. Глава Белого дома пригрозил, что не приедет на саммит НАТО в июне, если члены Альянса к тому времени не предпримут никаких действий по выделению денег.

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При этом поначалу в Европе считали, что требование американцев о выделении 5% ВВП на оборону является лишь тактикой переговоров. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер недавно повторил требование Вашингтона о том, что партнеры по НАТО должны наконец согласиться тратить в будущем не 2, а 5% своего экономического продукта на оборону. В Белом доме в свою очередь пригрозили пропустить июньский саммит НАТО в Гааге, таким образом показывая, что администрация Трампа жестко относится даже к своим союзникам.

США дали понять, что больше не являются гарантом безопасности Европы, и Трамп сомневается в том, что его армия придет на помощь партнеру по НАТО в случае нападения. Кроме того, Трамп вскоре может вывести американские войска из Европы, поэтому европейцы должны научиться обеспечивать свою безопасность без Соединенных Штатов. Аналитики предполагают, что Германии придется взять на себя инициативу, будучи страной с крупнейшим экономическим объемом и численностью населения в ЕС.

Напомним, президент США Дональд Трамп убежден, что только он способен остановить войну и именно у него есть ключ к мирному урегулированию. Он также объяснил, видит ли Украину НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники подтвердили необратимость пути Украины в Альянс, однако они никогда не говорили, что наше вступление должно рассматриваться как часть мирного соглашения. Позиция США такова, что Украина не должна получить членство в НАТО в рамках мирного договора, но это может измениться.

Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против вступления Украины в Европейский Союз и НАТО во время полномасштабной войны с Россией. По его мнению, находящаяся в войне страна не может присоединиться к этим альянсам, однако членство Украины возможно после окончания боевых действий.

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