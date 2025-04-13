'Обещание действительно': Мерц заявил, что Украина сможет вступить в ЕС и НАТО только после войны

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против вступления Украины в Европейский Союз и НАТО во время полномасштабной войны с Россией. По его мнению, находящаяся в войне страна не может присоединиться к этим альянсам.

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Однако членство Украины возможно после окончания боевых действий. Об этом он сказал в интервью изданию Handelsblatt, которое было опубликовано 12 апреля.

"Украина – очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны", – отметил Мерц.

Он подчеркнул, что для Украины обещание присоединиться к Европейскому Союзу действительно, как и перспектива присоединения к НАТО.

"Но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться", – объяснил он свое мнение.

Фридрих Мерц (полное имя Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц) – немецкий политик, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) с января 2022 года. Будущий канцлер Германии после победы ХДС на выборах в 2025-м.

9 апреля лидер консерваторов представил "сильный план" для совместного движения Германии вперед, объявив о формировании коалиционного правительства. Новое правительство будет руководить страной в течение следующих четырех лет в партнерстве с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц предостерег от недооценки устойчивости России, заявив: бесполезно надеяться, что война завершится сама собой. По его мнению, россияне не устанут и не восстанут против своего диктатора Владимира Путина, этого не следует ожидать.

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