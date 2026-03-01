Трамп начал операцию против Ирана под давлением двух стран: медиа узнали детали

Президент США Дональд Трамп начал масштабную военную операцию против Ирана после активного давления со стороны союзников на Ближнем Востоке. По данным медиа, ключевую роль в этом процессе сыграли Израиль и Саудовская Аравия, которые в течение нескольких недель убеждали Вашингтон действовать.

Речь идет об одной из самых масштабных военных кампаний США в регионе за последние годы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, решение об атаке было принято после многонедельных переговоров и дипломатического давления союзников США на Ближнем Востоке. Источники сообщили, что наследный принц Мухаммед бин Салман в течение последнего месяца неоднократно звонил президенту Дональду Трампу на его личные номера, призывая к силовому сценарию в отношении Ирана.

Параллельно премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжал свою длительную публичную кампанию, в рамках которой выступал за необходимость американских ударов по иранским целям.

По словам собеседников издания, во время переговоров с американскими чиновниками саудовский наследник предупреждал, что Иран может стать значительно сильнее и опаснее, если США не нанесут удар в ближайшее время.

Его позицию также активно поддерживал брат – министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман. По данным источников, в январе он провел серию закрытых встреч с американскими чиновниками в Вашингтоне, где также предостерегал от последствий, если США откажутся от удара по Ирану.

В результате этих совместных дипломатических усилий президент Трамп отдал приказ о масштабной воздушной кампании, направленной против руководства и военной инфраструктуры Ирана.

По данным источников, уже в первый час атаки погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также несколько других высокопоставленных иранских чиновников.

При этом издание отмечает, что решение об атаке было принято несмотря на оценки американской разведки, согласно которым иранские силы вряд ли представляли непосредственную угрозу для материковой части США в ближайшие десять лет.

По оценке журналистов, операция стала отходом от многолетней практики Вашингтона избегать полномасштабных попыток свержения режима в государстве с населением более 90 миллионов человек.

Кроме того, этот шаг стал резким изменением подхода по сравнению с предыдущими военными операциями администрации Трампа, которые ранее имели значительно более ограниченный масштаб.

Ранее Трамп заявлял, что США столкнулись с "неизбежной угрозой" со стороны иранского режима. По его словам, Тегеран продолжал работать над созданием ядерного оружия и разрабатывал ракеты большой дальности, которые со временем могли бы достичь территории Соединенных Штатов.

Впрочем, эти утверждения вызывают споры. Сам Трамп ранее заявлял, что ядерная программа Ирана была "уничтожена" в результате авиаударов прошлым летом.

В то же время Международное агентство по атомной энергии сообщало, что не имеет доказательств восстановления Ираном программы обогащения урана после тех ударов или существования активного плана по созданию ядерной бомбы.

Также прошлогодняя оценка разведывательного управления Министерства обороны США не выявила признаков того, что Иран работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты. По данным американской разведки, даже в случае принятия такого решения Тегерану понадобилось бы примерно десять лет для реализации подобной программы.

Во время брифинга для законодателей госсекретарь Марко Рубио объяснил, что сроки и параметры операции частично определялись тем, что Израиль планировал нанести удар независимо от позиции США.

По словам одного из источников издания, в этой ситуации фактически оставался только один вопрос: начнут ли США военную операцию совместно с Израилем, или Вашингтон будет ждать, пока Иран нанесет ответный удар по американским военным объектам в регионе, после чего вступит в конфликт.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

