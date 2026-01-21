Трамп может возглавить созданный им 'Совет мира' пожизненно: в Bloomberg раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп может возглавлять предложенный им "Совет мира" даже после ухода из Белого дома. Председательство продлится до тех пор, пока он сам не подаст в отставку, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Инициатива уже вызывает споры среди мировых лидеров, а детали ее функционирования остаются неоднозначными. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно проекту устава совета, Трамп сможет назначать официального представителя США в совет директоров. Пожизненное председательство подчеркивает его контроль над работой органа.

Недавно Белый дом объявил о назначении госсекретаря Марко Рубио, специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Исполнительный совет, однако их статус – представители США или назначенные в личном качестве – оставался неопределенным.

Проект устава совета предусматривает, что страны должны внести не менее 1 миллиарда долларов для обеспечения постоянного места в совете, и, вероятно, Трамп будет контролировать эти средства.

Он также предположил, что "Совет мира" мог бы заменить Организацию Объединенных Наций в миротворческих усилиях, хотя подчеркнул потенциал ООН и заявил, что совет нужен только там, где ООН неэффективна.

Планы Трампа включают приглашение десятков мировых лидеров, в том числе Владимира Путина, в состав совета. Однако участие стран пока не подтверждено, а ключевые союзники, среди которых Франция, отказались, что вызвало критику президента США.

В проекте устава решения совета будут приниматься большинством голосов, но они будут подлежать утверждению председателя, которым станет Трамп. Это дает ему фактически высшую власть в принятии ключевых решений. Европейские и арабские страны уже ведут переговоры об условиях участия и пытаются повлиять на позицию американского президента.

Несмотря на сложности, включая отказ ХАМАС разоружиться, Трамп продвигает второй этап своего мирного соглашения по Газе, где планируется команда технократов для управления сектором. Израиль выразил сомнение относительно продолжения операции, поскольку ХАМАС контролирует около половины территории и отказывается сдавать оружие. Со своей стороны Трамп предупредил о последствиях в случае невыполнения требований.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном приглашении Украины в инициативу "Совета мира" президента США Дональда Трампа. Он подтвердил, что Украина получила приглашение, однако отметил сложность участия из-за присутствия в Совете России и Беларуси. По словам Зеленского, сейчас трудно представить сотрудничество с государствами, которые являются агрессорами или союзниками агрессора.

Накануне стало известно, что Россия получила приглашение от Соединенных Штатов Америки присоединиться к Совету мира, который потенциально может стать правопреемником Организации Объединенных Наций.

Также непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко получил неожиданный комплимент от самого Дональда Трампа. Беларусь объявила, что ее пригласили стать основателем Совета мира, новой международной организации, которая, как обещают, изменит мир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме выдвинули идею расширения мандата Совета мира в секторе Газа, возглавляемого президентом Дональдом Трампом, и включения в него других горячих точек. Речь идет, в частности, об Украине и Венесуэле.

