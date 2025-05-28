Трамп может добиваться 'сделки века' с Россией и Китаем: в NYT раскрыли, о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас настал "идеальный момент" для налаживания масштабных соглашений с Россией и Китаем, которые могут стать "сделкой века". Он верит, что такие договоренности помогут стабилизировать международную ситуацию и обеспечить долговременный мир и процветание для всех вовлеченных стран.

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Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что глава США подчеркнул, что дипломатия с этими странами является критически важной для стабилизации глобальной ситуации. По его словам, конфликты, в частности войну в Украине, можно урегулировать именно через дипломатию, а не военные действия.

"Нужно говорить с Россией, с Китаем – это лучшее время для переговоров", – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что во время разговоров с президентом России Владимиром Путиным предлагал путь к миру, который предусматривает признание Крыма и части Донбасса как российских территорий, отмечая: "Иногда надо идти на компромиссы для достижения мира".

По Китаю Трамп обратился непосредственно к лидеру Си Цзиньпину, призывая его "связаться со мной, чтобы мы могли обсудить важные торговые вопросы". Он подчеркнул, что "мир – это большой магазин, где все хотят покупать", имея в виду, что взаимовыгодная торговля могла бы укрепить отношения между странами и способствовать экономическому росту.

Для Дональда Трампа любое время – это удачное время для заключения сделок, но никогда не больше, чем сейчас с лидерами Китая и России. На прошлой неделе он открыто заявил о намерении нормализовать торговлю с Россией, что, по его словам, уменьшит давление на Москву и поможет урегулировать войну в Украине. Он также пытается ограничить негативные последствия собственной глобальной торговой войны, призывая Си Цзиньпина позвонить ему.

"Мы все хотим заключать сделки", – сказал.

Аналитики внешней политики предполагают, что Трамп видит мир, в котором три великие державы – США, Китай и Россия – доминируют в своих регионах, возвращаясь к стилю имперского правления XIX века. Он даже говорил о планах по расширению американской сферы влияния – от желания получить контроль над Гренландией и Канадой до восстановления влияния на Панамский канал.

В то же время Трамп критикует союзников США и поддерживает идею вывода американских войск из разных частей мира. Это, по его мнению, может ослабить позиции США, но и одновременно выгодно для России и Китая, которые стремятся уменьшить американское военное присутствие в Европе и Азии.

Он неоднократно хвалил российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, называя их "сильными и умными людьми", а также своими близкими друзьями. Во время последнего двухчасового телефонного разговора с Путиным Трамп обсуждал потенциальные пути урегулирования украинского конфликта, которые, по словам критиков, фактически признают российский контроль над частью украинских территорий.

Такие предложения вызвали беспокойство в европейских странах и США из-за возможного ослабленного американского влияния в регионе, а также посеяли сомнения относительно помощи Тайваню, в частности в контексте вооруженной поддержки, предусмотренной законодательством США.

Критики отмечают, что подход Трампа напоминает классическую концепцию "сфер влияния" – когда великие державы определяют границы меньших стран и контролируют их ресурсы. Этот термин происходит из Берлинской конференции 1884-1885 годов, на которой европейские государства разделили Африку.

Несмотря на это, действия Трампа, такие как планы по расширению влияния США в Западном полушарии и его риторика в отношении России и Китая, свидетельствуют о стремлении восстановить роль США как имперской силы. Однако эти планы сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны Канады, Дании (Гренландия) и Китая.

Например, канадский премьер-министр Марк Карни и лидеры Гренландии уже четко отвергли идею передачи контроля США. Китай также активно противодействует американским попыткам влияния в Панаме и регионе Карибского бассейна.

Несмотря на вызовы, Трамп и его команда упорно работают над укреплением американского влияния от Арктики до Патагонии. Планы включают усиление военного присутствия и активную политику в Латинской Америке.

В то же время сенатор Марко Рубио, который имеет более традиционный подход, заявил, что США будут продолжать поддерживать военные альянсы в Азии, в частности с Японией, Южной Кореей и Филиппинами.

Хотя сторонники предложений Трампа считают, что они соответствуют реалиям на местах и могут способствовать миру, его критики видят в них угрозу международному порядку, основанному на уважении к суверенитету.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации американского президента Дональда Трампа заявили о согласовании торговой сделки с Китаем, детали которой обсуждали на переговорах в Женеве представители двух стран. Стороны "достигли значительного прогресса" в этом вопросе.

Китай на фоне усиления торговой войны передал послание президенту США Дональду Трампу о том,что Пекин не "станет на колени". Китайские дипломаты призвали международное сообщество дать отпор "агрессивному" лидеру Штатов.

Financial Times пишет, что торговая война Трампа имеет негативные последствия для экономик всех стран, в том числе для американской. Однако европейские производители в Китае или уже чувствуют, или вскоре почувствуют положительное влияние от торговой войны США и КНР. Дело в том, что повышенные китайские пошлины делают американский импорт менее конкурентоспособным.

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