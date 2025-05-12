США согласовали торговое соглашение с Китаем: в Белом доме заявили о 'большом прогрессе'

В администрации американского президента Дональда Трампа заявили о согласовании торговой сделки с Китаем, детали которой обсуждали на переговорах в Женеве представители двух стран. Стороны "достигли значительного прогресса" в этом вопросе.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Белого дома в воскресенье, 11 мая, процитировав заявление министра финансов США Скотта Бессента. Чиновник отметил, что переговоры были продуктивными.

"Я рад сообщить, что мы достигли существенного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах", – сказал глава ведомства.

В то же время он добавил, что детали торговых переговоров с Китаем Вашингтон озвучит позже

"Мы предоставим подробности завтра, но я могу сказать вам, что переговоры были продуктивными. У нас были вице-премьер, два вице-министра, которые были полностью вовлечены, посол Джеймисон и я. И я говорил с президентом Трампом, как и посол Джеймисон, вчера вечером, и он полностью информирован о том, что происходит. Поэтому завтра утром будет полный брифинг", – заявил Бессент.

Торговый представитель США посол Джеймисон Грир со своей стороны отметил, что представители двух стран смогли быстро прийти к соглашению. Это говорит о том, что, возможно, разногласия были не такими уж большими, подчеркнул он.

"При этом было много подготовительной работы, которая велась в эти два дня. Просто помните, почему мы здесь в первую очередь – у Соединенных Штатов огромный торговый дефицит в размере 1,2 триллиона долларов, поэтому президент объявил чрезвычайное положение в стране и ввел пошлины, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам работать над разрешением этого чрезвычайного положения в стране", – сказано в его заявлении.

Ранее сообщалось, что Китай на фоне усилившейся торговой войны передал послание президенту США Дональду Трампу о том, что Пекин не "станет на колени". Китайские дипломаты призвали международное сообщество дать отпор "агрессивному" лидеру Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, Financial Times пишет, что торговая война Трампа негативные последствия для экономик всех стран, в том числе для американской. Однако европейские производители в Китае или уже чувствуют, или вскоре почувствуют положительное влияние от торговой войны США и КНР. Дело в том, что повышенные китайские пошлины делают американский импорт менее конкурентоспособным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!