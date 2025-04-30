'Компромисс не принесет милосердия': Китай заявил Трампу, что не станет на колени

Китай на фоне усиливающейся торговой войны передал послание президенту США Дональду Трампу о том, что Пекин не "приклонит колени". Китайские дипломаты призвали международное сообщество дать отпор "агрессивному" лидеру Соединенных Штатов.

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29 апреля МИД КНР обнародовал в X (Twitter) соответствующее видео, озвученное на английском языке. В этом ролике госпропаганда страны изложила свое видение "исторического урока" о том, что Китай считает американской экономической агрессией, которая привела такие компании, как Toshiba и Alstom, к распаду, финансовому кризису и банкротству, а также погрузила экономику Японии в "десятилетия анемичного роста".

"Поклониться тирану – это как выпить яд, чтобы утолить жажду. Это только усугубляет кризис. История доказала, что компромисс не принесет вам милосердия, преклонение колен лишь провоцирует новые издевательства. Китай не встанет на колени", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

КНР позиционирует себя как зону свободной торговли, в которую другие страны могут безопасно инвестировать и сотрудничать.

"Китай будет стоять твердо, как бы ни дул ветер. Кто-то должен выйти вперед с факелом в руке, чтобы разбить туман и осветить путь вперед", – сказано в видео.

Представители Пекина призвали другие государства проявить твердость и вставать на сторону не США, а Китая.

"Мы знаем, что отстаивание своих интересов сохраняет возможность сотрудничества. Китай не отступит, чтобы голоса слабых были услышаны, травля была прекращена, а справедливость не исчезла из мира", – утверждают в КНР.

В видеоролике США названы "бумажным тигром". Американский импорт и экспорт составляют менее пятой части мировой торговли, а страна "не представляет весь мир".

"Когда весь остальной мир солидарен, США – это просто маленькая, севшая на мель лодка. Не заблуждайтесь, Штаты продолжат кидаться из стороны в сторону и играть жестко", – сообщается в послании.

Как ранее писал OBOZ.UA, недавно китайские власти одобрили строительство десяти новых ядерных реакторов – вдобавок к 30 уже строящимся в стране. 2025-й стал уже четвертым годом подряд, когда в КНР приняли подобное решение. В случае успешного завершения строительства к концу десятилетия Китай возглавит рейтинг стран-производителей атомной энергии, обойдя Соединенные Штаты.

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