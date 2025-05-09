Последствия торговой войны Трампа: ЕС вытесняет компании США с китайского рынка - Financial Times

Тотальная торговая война, которую президент Соединенных Штатов ведет с миром, имеет негативные последствия для экономик всех стран, в том числе для американской. Однако европейские производители в Китае или уже чувствуют, или вскоре почувствуют положительное влияние от торговой войны США и КНР. Дело в том, что повышенные китайские пошлины делают американский импорт менее конкурентоспособным.

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Об этом говорится в материале Financial Times. Издание ссылается на исследование Торгово-промышленной палаты ЕС в Китае.

Отмечается, что у европейских производителей в КНР сейчас есть возможность занять ту долю рынка, которую потеряли американские фирмы. И европейцы уже пользуются удобным случаем.

Так, уже 19% европейских компаний в КНР получают больше заказов от китайских (или иностранных) клиентов в Китае; еще 36% пока не имеют прямой выгоды, но ожидают ее – "именно благодаря торговой войне". Это – данные опроса ТПП ЕС в КНР, который был проведен в прошлом месяце.

"Мы имеем много примеров, когда европейские компании конкурируют с американскими, особенно в сфере импорта из США. Американские поставки сокращаются, а Китай ищет альтернативы среди неамериканских резидентов. Это может стать преимуществом для европейских компаний", – отметил президент Европейской ТПП Йенс Эскелунд.

Однако это не означает реальной или измеряемой чистой прибыли для бизнеса из ЕС, отметил он. Общее экономическое замедление и неопределенность негативно влияют на доходность и инвестиционные планы.

Хотя именно Китай считается мировым лидером по экспорту, иностранные компании, в том числе американские, все еще играют важную роль в обороте экспорта, особенно в поставках высокотехнологичного оборудования и промышленных компонентов.

Такие иностранные компании формируют около 30% стоимости внешней торговли Китая, используя импортные составляющие для производства товаров как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай на фоне усилившейся торговой войны передал послание президенту США Дональду Трампу о том, что Пекин не "станет на колени". Китайские дипломаты призвали международное сообщество дать отпор "агрессивному" лидеру Соединенных Штатов.

Также недавно китайские власти одобрили строительство десяти новых ядерных реакторов - в дополнение к 30 уже строящимся в стране. В случае успешного завершения строительства до конца десятилетия Китай возглавит рейтинг стран-производителей атомной энергии, обойдя Соединенные Штаты.

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