Блокада остается до заключения ядерной сделки: Трамп отклонил мирное предложение Ирана – медиа

Президент США Дональд Трамп отказался от мирного предложения Ирана об открытии Ормузского пролива и заявил, что морская блокада будет оставаться в силе до заключения ядерной сделки. По его словам, это ключевой рычаг влияния на иранские власти.

Об этом Трамп сказал в интервью Axios. Он отметил, что считает блокаду "несколько более эффективной, чем бомбардировки".

В разговоре с журналистами издания, Дональд Трамп заявил, что он собирается держать Иран под морской блокадой, пока Тегеран не согласится на соглашение, которое учтет требования США. Он отверг идею Ирана сначала открыть Ормузский пролив и только потом перейти к переговорам по ядерной программе. Трамп настаивает на обратном – сначала договоренности, потом ослабление давления.

Блокада эффективнее бомбардировки

Американский лидер заявил, что блокада даже эффективнее военных ударов. По его словам, она серьезно бьет по экономике Ирана, в частности по экспорту нефти.

"Блокада несколько эффективнее, чем бомбардировки. Они задыхаются, как чучело поросенка. И для них будет хуже. Они не могут иметь ядерное оружие", – заявил Трамп Axios.

Трамп не исключает возобновления боевых действий

В то же время по данным источников, Центральное командование США подготовило вариант "короткой, но мощной" серии ударов по инфраструктуре Ирана на случай, если переговоры окончательно зайдут в тупик. После атак США будут давить на иранский режим, чтобы тот вернулся за стол переговоров и проявил больше гибкости.

Сам Трамп пока не отдавал приказа о военных действиях, но не исключает такого сценария.

Трамп обсудил длительную блокаду с нефтяными компаниями

Как сообщает Reuters, президент США Дональд Трамп уже обсуждал с нефтяными компаниями, как уменьшить последствия возможной длительной блокады иранских портов. В Белом доме рассматривают вариант, при которомдавление на экспорт иранской нефти может длиться месяцами, чтобы заставить Тегеран пойти на сделку.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается одной из главных точек напряжения в мире, ведь через него проходит значительная часть глобальных поставок энергоносителей.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп поручил своей команде подготовить план затяжной блокады Ирана. Он принял такое решение во время встреч с высокопоставленными чиновниками. Глава Белого дома решил продолжать давить на экономику Тегерана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в и из иранских портов.

