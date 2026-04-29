Трамп поручил подготовить план затяжной блокады Ирана – WSJ

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Иран через экономическую блокаду. Речь идет о возможности долговременного ограничения судоходства и экспорта нефти.

Такой шаг, по данным СМИ, должен заставить Тегеран пойти на уступки в ядерном вопросе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Что известно

По информации собеседников издания, Трамп поручил своей команде подготовить план затяжной блокады Ирана. Соответствующее решение обсуждалось во время последних совещаний, в частности в Ситуационной комнате Белого дома.

Основная идея заключается в усилении экономического давления на Тегеран путем ограничения его возможностей экспортировать нефть. Для этого рассматривается перекрытие судоходства в и из иранских портов, что может существенно повлиять на экономику страны.

По словам источников, Трамп пришел к выводу, что другие сценарии развития событий являются более рискованными. В частности, вариант возобновления бомбардировок или полного выхода США из конфликта рассматривается как менее приемлемый по сравнению с продолжением блокады.

Отдельно отмечается, что во время одного из совещаний президент США выразил скепсис относительно предложений Ирана. Речь идет об инициативе Тегерана по поэтапному восстановлению работы Ормузского пролива и продолжению ядерных переговоров. По мнению Трампа, такие предложения свидетельствуют об отсутствии добросовестности со стороны иранской стороны.

В то же время, как подчеркивает издание, длительная блокада может иметь и негативные последствия. В частности, она способна затянуть конфликт, который уже повлиял на мировые цены на топливо.

Кроме того, ситуация сказывается на внутренней политике США. По оценкам, рост стоимости энергоносителей и продолжающаяся напряженность могут негативно влиять на рейтинги Дональда Трампа и позиции Республиканской партии накануне промежуточных выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не готовы согласиться ни на какие договоренности с Ираном, если Тегеран будет пытаться контролировать судоходство в Ормузском проливе. Именно этот вопрос стал одной из ключевых преград для возобновления переговоров между сторонами.

Рубио также сказал, что Иран подвергается санкциям и значительному давлению со стороны многих стран и особенно Соединенных Штатов Америки. Однако это давление может быть еще больше, если Тегеран не согласится на мирное соглашение. Рубио добавил, что решение по этому поводу принимает президент.

