США давят на союзников по созданию международной коалиции для открытия Ормузского пролива – Reuters

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки предложил план по созданию международной коалиции для открытия Ормузского пролива. Причиной называют то, что поскольку цены на нефть стремительно растут из-за опасений длительных перебоев в мировых поставках топлива.

Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившись с телеграммой ведомства. Как сообщается, цены на нефть Brent удвоились с начала операция в Иране 28 февраля, что подпитывает инфляцию и повышает цены на нефтепродукты во всем мире.

Что известно

Как признак того, что США также предусматривают сценарий прекращения боевых действий, в телеграмме Госдепартамента к странам-партнерам предлагается вступить в новую коалицию Maritime Freedom Construct (MFC), чтобы обеспечить возможность судам двигаться по проливу.

"MFC является критически важным первым шагом в создании архитектуры морской безопасности для Ближнего Востока после конфликта", – говорится в тексте документа.

Правительства Франции, Великобритании и других стран уже провели переговоры по поводу участия в такой коалиции, однако заявили, что готовы помочь открыть пролив только после окончания конфликта.

Как сообщали в Белом доме, во вторник, 28 апреля Дональд Трамп обсудил с американскими нефтяными компаниями, по поводу смягчения последствий возможного продления блокады иранских портов со стороны США на несколько месяцев, если это будет необходимо.

В свою очередь, как отмечает агентство, аятолла Моджтаба Хаменеи в письменном обращении к иранцам заявил, что Тегеран прекратит "пропускать врагов водным путем", что свидетельствует о намерении страны сохранить над ней свой контроль.

Напомним, ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США не готовы согласиться ни на какие договоренности с Ираном, если Тегеран будет пытаться контролировать судоходство в Ормузском проливе. Чиновник сказал, что Вашингтон не примет никакого соглашения, при котором Иран будет решать, какие суда могут проходить через пролив.

Сам же Дональд Трамп отклонил мирное предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и заявил, что морская блокада будет оставаться в силе до заключения ядерной сделки. По его словам, это ключевой рычаг влияния на режим аятолл.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома поручил своей команде подготовить план затяжной блокады Ирана. Он решил продолжать давить на экономику Тегерана и экспорт нефти, препятствуя судоходству в и из иранских портов.

