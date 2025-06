Трамп и Израиль подтвердили, что ядерный объект Ирана вывели из строя

США и Израиль подтвердили, что критически важная инфраструктура иранского ядерного объекта Фордо уничтожена и выведена из строя установка по обогащению урана. В Иране также признали, что их ядерные объекты "серьезно повреждены".

В сети обнародовали документ с выводами Израильской комиссии по атомной энергии (IAEC). Аналогичное заявление также опубликовал Белый дом.

"Разрушительная атака США на Фордо уничтожила критически важную инфраструктуру объекта и вывела из строя обогатительный комплекс. Мы считаем, что атаки США на ядерные объекты Ирана в сочетании израильскими операциями на другие компоненты военной ядерной программы Ирана на многие годы отбросили его способность разрабатывать ядерное оружие. Это достижение будет сохранено, если Ирану будет отказано в доступе к ядерным материалам", - говорится в заявлении.

В Иране также признали, что их ядерные объекты повреждены. Представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что в результате атак Израиля и США иранские ядерные объекты были "серьезно повреждены"

"Да, наши ядерные объекты серьезно повреждены. Это так, потому что (они) неоднократно подвергались атакам", – сказал Бахаи, не вдаваясь в подробности.

По информации The New York Times, американская разведка пришла к выводу, что удары США по трем иранским ядерным объектам отбросили создание ядерного оружия Итана лишь на несколько месяцев и уничтожили незначительную часть ядерного материала, поскольку властям страны удалось переместить и спрятать большую часть запасов обогащенного урана. Кроме того, как отмечает издание, объекты, атакованные Соединенными Штатами, не были повреждены так сильно, как надеялись в администрации Трампа. В Фордо удары США повредили систему электроснабжения ядерного объекта внутри горы, в целом же комплекс не был разрушен, пишет The New York Times, ссылаясь на данные американской разведки.

В ответ президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые опубликовали выводы военной разведки США, заявив, что иранские ядерные объекты "полностью уничтожены".

"Фейковые новости CNN вместе с неудачниками из The New York Times объединились в попытке унизить один из самых успешных военных ударов в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены!" – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что после 12-дневного конфликта с Ираном Израиль "одержал историческую победу", которая останется для будущих поколений. В обращении к нации он объявил, что была устранена экзистенциальная ядерная угроза со стороны Тегерана.

