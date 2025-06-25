Израиль продолжит ослаблять 'Иранскую ось' и разгромит ХАМАС, – Нетаньяху

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после 12-дневного конфликта с Ираном Израиль "одержал историческую победу", которая останется для будущих поколений. В обращении к нации он объявил, что была устранена экзистенциальная ядерная угроза со стороны Тегерана.

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Также Армия обороны Израиля уничтожила тысячи иранских баллистических ракет. Слова Нетаньяху цитирует CNN.

Политик заверил, что Израиль и в дальнейшем продолжит ослаблять то, что он назвал "Иранской осью". Также Нетаньяху пообещал разгромить ХАМАС и обеспечить возвращение заложников, которых до сих пор удерживают в Газе.

"Мы не являемся ни самодовольными, ни самоуверенными. Мы не намерены снимать ногу с педали газа", – заявил он.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за "историческое" участие Соединенных Штатов в ирано-израильском конфликте.

"У нас никогда не было большего друга в Белом доме", – сказал он о Трампе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль владеет "интересной информацией" о расположении 400 килограммов иранского урана, обогащенного до 60%. Однако он не уточнил деталей относительно источника или точного места хранения.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль 24 июня согласился на прекращение огня в войне с Ираном. После этого стороны снова обменялись ударами, однако впоследствии наступило затишье.

Власти Ирана заявили о прекращении боевых действий со стороны Израиля и "победе" над "сионистским режимом" благодаря "мощному военному ответу". Тысячи людей вышли на масштабные митинги на улицы, чтобы выразить свою поддержку режиму Али Хаменеи.

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