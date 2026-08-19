Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном: в WSJ раскрыли ключевой вопрос переговоров

Президент США Дональд Трамп пытается организовать новую встречу с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Американский лидер хочет возобновить дипломатический диалог с Пхеньяном, а потенциальные переговоры могут состояться уже осенью, в частности во время поездки Трампа в Азию в ноябре.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Трамп поручил своим помощникам проработать возможность встречи с Кимом.

Трамп хочет вернуться к личной дипломатии

Американский президент рассчитывает использовать личные контакты с Ким Чен Ыном для возобновления переговоров по ядерной программе Северной Кореи.

Одной из возможных площадок для встречи называют саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), который в ноябре должен состояться в китайском Шэньчжэне. В то же время официальная подготовка такого саммита пока не началась.

Трамп уже заявлял, что Ким ответил на его предложение о диалоге, однако американский президент не раскрыл, когда именно и в какой форме это произошло.

Для него это фактически попытка вернуться к модели переговоров, которую он использовал во время своего первого президентского срока. Тогда он дважды лично встречался с Кимом — в Сингапуре в 2018 году и в Ханое в 2019-м.

Ключевой вопрос — ядерное оружие Пхеньяна

Главной проблемой потенциальных переговоров остается ядерная программа Северной Кореи. Дональд Трамп стремится добиться дипломатического прорыва, однако позиция Пхеньяна за последние годы стала значительно жестче.

Северная Корея не демонстрирует готовности отказаться от своего ядерного потенциала. Напротив, страна продолжает развивать ядерную и ракетную программы, а её военные возможности существенно выросли по сравнению с периодом предыдущих встреч Трампа и Кима.

Именно поэтому нынешние переговоры могут оказаться гораздо сложнее, чем во время первого президентского срока Трампа.

США сокращают военные учения

Одним из шагов, которые Вашингтон предпринял на фоне попыток возобновить диалог, стало сокращение масштабов совместных военных учений США и Южной Кореи.

Трамп называл такие маневры дорогостоящими и провокационными и подчеркивал свои хорошие отношения с Кимом. Учения Ulchi Freedom Shield, которые обычно длятся 11 дней, в этом году должны быть сокращены до пяти.

Для Пхеньяна прекращение или сокращение таких учений давно является одним из ключевых требований. Поэтому решение Вашингтона можно рассматривать как попытку создать более благоприятные условия для возобновления переговоров.

У Кима теперь более сильные позиции

Впрочем, ситуация кардинально отличается от той, что была во время первого срока Трампа. За это время Северная Корея значительно сблизилась с Россией и Китаем, а её военное сотрудничество с Москвой принесло Пхеньяну дополнительные ресурсы и технологии.

Из-за этого Ким Чен Ын может быть менее заинтересован в компромиссе с США. Ранее Северная Корея остро нуждалась в ослаблении санкций, тогда как теперь более тесные связи с Россией и Китаем частично снижают это давление.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Северная Корея осудила ядерную стратегию США, находящуюся на стадии пересмотра. В частности, там обвинили США в использовании "ядерного оружия в качестве основного средства для достижения гегемонистских и агрессивных политических и военных целей на протяжении длительного времени".

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