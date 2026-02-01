Трамп хочет провести быструю военную операцию в Иране, чтобы избежать затяжного конфликта – медиа

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность военной кампании против Ирана, в регионе уже накоплена "мощная сила" американской армии. Глава Белого дома приказал американским военным подготовить несколько быстрых сценариев такой кампании, чтобы избежать затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

В представлении Трампа, действия США должны быть "быстрыми и решительными" и привести к отказу Тегерана от ядерной программы и освобождению тысяч людей, заключенных за противодействие режиму. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По данным газеты,Трамп приказал подготовить сценарии быстрой военной операции против Ирана, которые бы позволили избежать затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

"Трамп попросил своих помощников подготовить варианты быстрых и решительных атак, которые бы не привели к длительной войне на Ближнем Востоке, сообщили официальные лица. Идеальным вариантом был бы такой, что нанес бы режиму настолько сильный удар, что тот не имел бы другого выбора, как согласиться на требования США по ядерной программе и освобождение диссидентов, отметили они", – говорится в материале.

По словам одного из собеседников WSJ, команда Трампа, в частности, рассматривает вариант с серией "жестких бомбардировок" объектов иранского режима и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Несколько менее радикальный альтернативный сценарий предусматривает удары по символическим целям, которые оставляли бы возможность дальнейшей эскалации в случае отказа Ирана от сделки, которая устроит действующего президента США.

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне Трамп сообщил о переговорах с Ираном по ядерному оружию. Так что теперь, по словам президента США, надо "смотреть, что произойдет". При этом он напомнил, что к Ирану направляется "большой флот" американской армии.

