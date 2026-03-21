'Это не наше понимание демократии': Мерц раскритиковал американское движение MAGA, к которому принадлежит Трамп

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал и американское движение Make America Great Again, и его руководителя, действующего президента США Дональда Трампа за антидемократические действия. Одновременно глава правительства ФРГ пригласил американского лидера побывать на родине его предков, хотя и не ожидает, что Трамп примет приглашение.

Канцлер Германии признал, что "сейчас с Трампом не самые лучшие отношения". Это произошло на партийном митинге ХДС накануне выборов в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Понимание демократии

Канцлер ФРГ не сказал прямо, но намекнул, что сейчас в США диктатура.

"При диктатуре все происходит быстро и, в основном, неправильно. Во время демократии дела занимают больше времени. Иногда – значительно больше. Потому что должны быть дебаты, должна быть борьба – и там, где СМИ свободны, об этом будут сообщать", – сказал Мерц.

И только после этого объяснения немецкий канцлер провел параллели с диктатурой и движением MAGA, что сейчас "царит в США".

"Движение MAGA – это не наше движение. То, что они делают в сфере культуры и масс-медиа, как они взаимодействуют друг с другом, не соответствует нашему пониманию демократии. У нас другое понимание", – подчеркнул он.

Земля дедов

Фридрих Мерц пообещал, что поговорит с Трампом по телефону в течение этих выходных и пригласит его в Германию в сентябре. Однако канцлер не ожидает, что президент США примет это приглашение, потому что по определению Мерца, между ними сейчас "не совсем хорошие отношения".

Так или иначе, канцлер ФРГ подчеркнул, что должен пригласить Трампа в Германию, потому что это – земля его дедов (дед нынешнего президента США Фридрих Трамп эмигрировал в Америку именно из Пфальца, это произошло в 1885 году).

Трансатлантическое партнерство

Возможно, что трансатлантическое партнерство претерпит глубокие изменения, сказал Мерц на партийном мероприятии. По его предположениям, "возможно, что американцы больше не будут на нашей стороне без всяких ограничений".

Но в любом случае Мерц пообещал продолжать диалог с США, в том числе "о наших представлениях о демократии, а также о наших представлениях международного права".

Как сообщал OBOZ.UA, Германия не планирует участвовать в разблокировании Ормузского пролива после призывов США направить европейские военные корабли в регион. А один из соратников Мерца, министр обороны Борис Писториус даже остроумно потроллил Трампа, заявив, что "это не наша война" (как американский президент высказывался о войне в Европе).

