'Было бы неправильным': Мерц раскритиковал США из-за временной отмены санкций против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение США о временном ослаблении санкций против России. В сегодняшних условиях международное сообщество должно, наоборот, усиливать давление на Москву, поскольку она не демонстрирует готовности к компромиссу.

В то же время Берлин отмечает, что поддержка Украины будет оставаться неизменной. Видео с заявлением Мерца распространил журналист Ганс фон дер Бурхард в соцсети X.

Канцлер Германии подчеркнул, что международное давление на Кремль нельзя ослаблять в момент, когда Россия продолжает войну и не демонстрирует готовности к договоренностям.

"Я хочу четко заявить: мы считаем, что ослабление санкций сейчас, по любой причине, было бы неправильным", – сказал Мерц.

Сигналы о возможном смягчении санкций могут подорвать эффективность международной стратегии давления на Москву.

"Россия отмечает, что она не имеет готовности к согласию. Поэтому мы должны повышать давление на Москву", – подчеркнул канцлер.

Отдельно он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии будет оставаться стабильной независимо от других международных кризисов.

"Мы не позволим, чтобы наша поддержка Украины была сведена на нет войной в Иране", – заверил Мерц.

Берлин сигнализирует о намерении и в дальнейшем поддерживать санкционный режим против России и продолжать помощь Киеву, даже на фоне роста напряжения на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана.

Ослабление санкций в отношении российской нефти будет способствовать усилению позиций России, поскольку предоставит ей новый источник доходов для финансирования войны против Украины.

