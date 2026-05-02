Правительственный воздушный борт премьер-министра Словакии Роберта Фицо пропустят в Москву. Чехия стала единственной страной, которая предоставит воздушное пространство самолету словацкого главы правительства, чтобы он попал на военный парад в Москве по случаю 9 мая.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Чехии Адам Чьоргьо. Его слова приводит Novinky.

По словам представителя чешского МИД, Чешская Республика не присоединилась к ряду стран, которые запретили пролет словацкому правительственному борту. По его словам, официальная Братислава, якобы, подала стандартный запрос на разрешение на пролет через Чехию, и он был выдан без задержки.

"Обвинения о "запрете" являются ложными", – сказал чиновник.

Незадолго до этого, в роспропагандистской газете"Московский комсомолец" сообщалось, что Чехия и Польша запретили самолету Фицо использовать свое воздушное пространство для перелета в Россию.

Роберт Фицо собирается посетить российскую столицу 9 мая для участия в праздничных мероприятиях в честь 81 годовщины Победы. Во время визита глава словацкого правительства собирается возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Заметим, что поскольку у Чехии нет общих границ с Россией, поэтому для того, чтобы попасть в Россию, Фицо необходимо будет разрешение и от других стран, например, от Польши, однако Варшава его запрос до сих пор рассматривает.

Напомним, ранее Литва и Латвия запретили словацкому премьеру пролетать над своими странами на пути в Москву, поскольку тот собрался его посетить. Он добавил, что "обязательно" найдет другой маршрут.

Как сообщал OBOZ.UA, в Таллинне в этом году тоже запретили Фицо лететь на майский парад к российскому диктатору над своей территорией. Глава МИД страны Маргус Цахкна заявил, что позиция Эстонии однозначна в этом вопросе.

