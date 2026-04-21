Фицо просит у Польши разрешения лететь в Москву через ее территорию: какие страны уже отказали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет лететь в Москву через Польшу. Он снова намерен посетить военный парад страны-агрессора РФ на 9 мая, и уже направил Варшаве запрос на соответствующее разрешение.

Об этом Onet сказал представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир. "Польша получила запрос от словацкой стороны на разрешение на перелет самолета премьер-министра Роберта Фицо в Москву. Мы анализируем документы", – отметил он.

Ранее страны Балтии не давали словацкому лидеру разрешения на такой полет в Россию.

Как известно, Фицо хочет принять участие в праздновании 9 мая в Москве, где традиционно проводятся церемонии в честь победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Премьер-министр Словакии объявил, что посетит празднование Дня победы в Москве, несмотря на предупреждение высокой представительницы Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Он резко раскритиковал дипломата за попытку вмешательства в суверенные решения его страны, подчеркнув, что это вопрос уважения к истории и демократии.

Что предшествовало

Литва и Латвия снова запретили премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролетать над своими странами на пути в Москву. Чтобы посетить в этом году военный парад государства-агрессора РФ на 9 мая, Фицо придется выбирать более длинный маршрут, как и в 2025-м.

Он добавил, что "обязательно" найдет другой маршрут, отметив, что подобную схему уже применял годом ранее, когда его "торпедировала Эстония"

Уже вскоре стало известно, что Эстония и в этом году запретила Фицо лететь на майский парад к российскому диктатору над своей территорией.

"Роберт Фицо и на этот раз не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву для участия в параде 9 мая. В мероприятии, направленном на прославление агрессора. В прошлом году мы отказали ему в этом, и тот же принцип действует сейчас", – было сказано в заявлении министра иностранных дел Маргуса Цахкны.

