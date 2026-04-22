'Только иллюзия': Гросси предостерег Трампа от сделки с Ираном без МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предостерег, что любая ядерная сделка между США и Ираном станет "иллюзией", если к ее заключению не привлекут международных инспекторов. По его мнению, без зафиксированного контроля гарантии Тегерана не имеют никакого веса.

Об этом он заявил в интервью британской газете The Telegraph. По мнению чиновника, никакие договоренности на бумаге не гарантируют безопасности.

Аятоллы могут обмануть Трампа

Гросси убежден, что только его ведомство сможет предоставить объективную картину того, что происходит на закрытых иранских ядерных объектах.

"Без проверки любая сделка не является сделкой. Это иллюзия сделки или обещание, выполнение которого неизвестно", – пояснил глава МАГАТЭ.

Чиновник отмечает: МАГАТЭ в совершенстве знает каждый такой объект в Иране, что позволяет обеспечить полную беспристрастность. Если Тегеран и Вашингтон будут договариваться кулуарно, то мир не получит реальных гарантий. Поэтому Гросси сомневается, что любой другой механизм, кроме прямого контроля со стороны МАГАТЭ, сможет подтвердить выполнение обязательств.

Интервенция ВС США в Иран

Кроме того, Гросси раскритиковал возможность американских войск силой забрать уран. ВС США хоть и имеют для этого все необходимое, говорит он, однако физическое изъятие топлива может стать "техническим адом", поскольку высадка армейцев несет в себе колоссальные вызовы, потому что кроме захода на объект, надо еще соблюдать правила безопасности в обращении с радиоактивным металлом.

Риски американской интервенции:

сложная логистика (осторожная манипуляция и перемещение радиоактивных металлов);

структурные разрушения (нестабильные конструкции в результате бомбардировок, что будет блокировать доступ к хранилищам );

); риски распространения (любая ошибка во время атаки спровоцирует катастрофу).

Кто хочет стать ядерной державой

В МАГАТЭ наибольшее беспокойство вызывают мировые ядерные гонки, поскольку мировые страны все чаще задумываются о собственном ядерном оружии, что рискует спровоцировать опасную эпоху фрагментации.

По мнению Гросси, в следующих странах уже обсуждают ядерное оружие:

Польша, Южная Корея и Япония (активно обсуждают разработку);

и (активно обсуждают разработку); Турция, Саудовская Аравия и Швеция (рассматривают такую возможность).

"Идут разговоры о "дружественном распространении". Все это вызывает у меня беспокойство, потому что я считаю, что мир с 20 или более государствами, обладающими ядерным оружием, был бы чрезвычайно опасным", – заявил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним, ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопрос передачи обогащенного урана другим странам никогда не рассматривался в рамках переговоров. Он подчеркнул, что ядерные наработки являются частью национального суверенитета и не подлежат обсуждению.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп заявлял, что обогащенный в Иране уран будет "возвращен" в США, а иранский режим якобы будет сотрудничать с Белым домом. По его словам, это произойдет "очень скоро", как и заключение мирного соглашения между странами.

