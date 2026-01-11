Погибли тысячи людей, Трамп готов вмешаться: что происходит в охваченном протестами Иране

Спецслужбы Ирана начали применять огонь на поражение против протестующих по всей стране. Режим Али Хаменеи инициирует крупные репрессии, а президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает людей, которые недовольны деятельностью аятолл.

Об этом сообщает Iran International. Количество убитых уже достигло более 400 человек, что происходит в ряде городов.

По словам очевидцев, только в пятницу, 9 января, 44 тела были переведены в больницу Мадани в Караджи и еще 36 в больницу Гаем.

Медицинские источники в других городах также сообщили Iran International о большом количестве смертей. Больницы в Фардисе, Караджи и Альгадире на востоке Тегерана, подтвердили поступление тел в собственные морги. В то же время отключение интернета, которое началось 8 января, сделало невозможным получение полной картины событий на местах, говорится в материале.

Однако объем и последовательность поступлений свидетельствуют о том, что для разгона протестующих широко используется военное оружие. По самым скромным оценкам, за последние 48 часов погибло не менее 2000 человек.

В то же время Дональд Трамп заявил, что если режим аятолл начнет убивать протестующих, США начнут массированную бомбардировку Ирана. Он подчеркнул, что в Вашингтоне готовы прийти на помощь всем митингующим.

"Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!" – говорил глава Белого дома.

В Иране невозможно посчитать убитых

Независимая проверка количества погибших в Иране остается чрезвычайно сложной в нынешних условиях. По мнению издания, это связано с отключением интернета, а также попыткой Корпуса стражей исламской революции уничтожить данные об убитых.

Тем временем в порвинции Фарс протестующие подожгли пост КСИР у здания суда, после чего заняли здание. По словам окружного прокурора Хассана Элахи, у них якобы было при себе огнестрельное оружие, но "силы безопасности отбили толпу".

События в Иране – последняя информация

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. Первыми протестующими были предприниматели, которых не устраивал рост стоимости жизни из-за инфляции. Вскоре к ним присоединились студенты. Уже тогда сообщалось о первых жертвах.

Постепеннопротесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан на западе, а также Назиябад и Абдолабад на юге страны. Митинги не прекращались и в итоге распространились по всей стране.

По состоянию на 10 января во время подавления протестов в Иране были убиты более 50 человек, среди которых 9 детей. Так называемые силы безопасности открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина осудила действия Ирана в отношении протестующих и поддержку России в войне против Украины. Иранский народ заслуживает жизни в безопасности без страха за свою жизнь, отметили в МИД и призвали международное сообщество усилить давление на Тегеран.

